Tuny bahna, zničený nábytek... Takto vypadá Prostějovsko po ničivé průtrži

Opravený most místním příliš radosti nedělá. "To, jak to postavili, je opravdu k zamyšlení. Je to horší, než to bylo předtím. Právě před pár dny, jak pršelo, se to potvrdilo. Voda se nahrne pod most, tam se zastaví a vrací se zpátky," kroutí hlavou jeden z obyvatelů ulice Novosady, za jejichž humny Žlebůvka protéká. "Máme obavy, že v případě podobně vydatných srážek jako před třemi roky nás ten potok zase vyplaví. Místo aby se pod novým mostem průtok rozšířil, tak je užší a voda se tam nevleze," doplnil další z místních, kteří obhlížejí denně práce na místním vodním toku.