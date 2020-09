Hygienická opatření Ministerstva zdravotnictví utnula kulturní život. Dnešní koncert Pokáče a na příští čtvrtek plánovaná Laura a její tygři v Prostějově nebudou.

"Dlouho jsme zvažovali, jak vyhovět nařízení ministerstva zdravotnictví, které říká, že venkovní akce mohou být pouze pro sedící diváky. To je ovšem pro organizaci těchto akcí nesmírně složité na zajištění. Prověřili jsme také možnost konání koncertů ve Společenském domě, ale aktuální vládní nařízení i v tomto případě reguluje počty návštěvníků, což nám pro tento typ koncertů přijde jako velmi omezující," komentuje náměstkyně primátora Milada Sokolová a pokračuje: "Chtěli bychom totiž koncerty nabídnout co nejširšímu publiku. Například v případě Hodů jsme se snažili akci ještě zachovat a přizpůsobit vládním opatřením, nyní je to již velmi náročné."

Vedení města se v současnosti snaží s kapelami vyjednat náhradní termín v roce 2021.