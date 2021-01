„Ahoj Jirko, už máš kružítko?“ vítal matikář z jedné střední školy v Olomouci studenta na úterní online výuce. „Konečně mám. Obvolal jsem kámoše a jeden mi půjčil,“ zareagoval mladík.

Do seznamu nezbytného zboží by mohla vláda přidat papírenské výrobky. Prodejna v olomoucké Polské ulici, 14. ledna 2021 | Foto: Deník / Daniela Tauberová

Opatření proti šíření koronaviru zavřela papírnictví a zatímco například pro zbraně a střelivo si zákazníci mohou zajít do obchodu, náplně do propisky, sešity či zmíněné kružítko jim v malém obchodu ani hypermarketu neprodají. V příštím týdnu by se to mělo změnit a školní potřeby by měly být normálně dostupné.