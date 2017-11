ON-LINE: Setkání s hejtmanem řeší problémy Olomouckého kraje

Radim Kašpar: Co se týká lákání zahraničních pracovníků k nám, smysl to má, ale je to jen krátkodobé řešení. Pod křídly OHK funguje i režim Ukrajina, jsme si kulturně blízcí, nicméně není to úplně optimální. Musíme se bavit o tom, jak to do budoucna řešit systémově.

O studium na středních odborných školách není takový zájem a my si musíme odpovědět, proč o to není takový zájem. Je to i o výchově v rodině. Technické profese pro řadu lidí znamenají černou práci, nemá to takový společenský statut. Nicméně to nekoresponduje s realitou, technické profese jsou zajímavé a dobře placené.

Zmiňoval jsem tady digitální gramotnost a vzdělávací systém o Průmyslu 4.0 ví a je otázka, jak dokáže reagovat. Lidově řečeno, bych vyhnal pedagogy do firem, učitelé mnohdy jedou ve svých zajetých kolejích, ale ne vždy je ochota pro sebevzdělávání.