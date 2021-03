Silné znečištění podzemních vod v okolí Olšan začali místní registrovat počátkem devadesátých let minulého století, kdy do podzemní vody uniklo obrovské množství průmyslových odmašťovadel a dalších chemikálií. Od té doby se obec snaží s problémem popasovat. Jedná se však o běh na hodně dlouhou trať.

"První pokusy o sanaci podzemní vody se datují od roku 1998. Sigma Lutín měla tehdy konkurzního správce a firma Vodní zdroje Holešov dělala monitoring a sanovala skládku, která se nacházela přímo v areálu Sigmy," ohlíží se olšanský starosta Milan Elfmark a pokračuje: "V momentu, kdy byla Sigma privatizována, se s průzkumem skončilo."

Zakročil kraj

V roce 2007 se vložil do celé věci Olomoucký kraj.

"V rámci operačního programu životní prostředí, se začalo s realizací projektu na doprůzkum zasažení podzemních vod chlorovanými uhlovodíky v okolí Olšan," vysvětluje Elfmark a doplňuje: "Projekt se začal připravovat v roce 2008 a realizace byla zahájena v roce 2010, ukončen byl 2012. Výsledkem bylo vymezení ohraničení kontaminačního mraku."

Úspěšná žádost o dotaci dala projektu zelenou. Evropská unie přispěla na první etapu 168 miliony korun, dalšími téměř třiceti miliony přispělo hejtmanství.

"Aktuálně potřebujeme ještě 11 milionů. Tři miliony už máme předschválené bývalým krajským zastupitelstvem. Dofinancovat potřebujeme ještě osm milionů korun," přibližuje způsob financování olšanský starosta a dodává: "Jsme v tom bohužel sami. Ostatní obce, které podzemní vodu ze stejného zdroje čerpají se finančně podílet nechtějí."

Až sto litrů za vteřinu

"Vodní zdroj spodní vody v okolí Olšan je neskutečně vydatný a rozsáhlý. Čerpají z něj obce po směru proudění. Po Olšanech se jedná o Vrbátky, Dubany nebo Hrdibořice. Například v Hrdibořicích je vydatnost zdroje až osmdesát vteřinových litrů. Objem tak musí být více než sto vteřinových litrů," uvádí Zuzana Vilímová, z brněnské ekologické firmy Geotest, která provádí sanaci.

"Zdejší vodní zdroj disponuje kvalitní vodou pro pitné účely. Jakmile by byla kontaminována chlorovanými uhlovodíky, které postupují ve směru proudění podzemní vody, musela by se postupně zastavovat jímací území, jako aktuálně například v Dubanech," vysvětluje hrozbu Zuzana Vilímová.

Biologická likvidace

Sanace podzemních vod se provádí syrovátkou, která je vháněna do podzemních vod aplikačními vrty.

"Nejprve jsme vybudovali síť aplikačních vrtů. Vrty jsou hluboké od 25 do 40 metrů. Jsou situovány kolmo na směr proudění podzemní vody. Celkově se jedná o 324 vrtů," vypočítává Vilímová a vysvětluje.

"Prostřednictvím vrtů vháníme do kontaminačního mraku mléčnou syrovátku. Syrovátka je přirozenou potravou pro mikroorganismy, které se namnoží a likvidují chlorované ethyleny. Jedná se efektivní metodu, šetrnou pro životní prostředí."

Minimálně patnáct let

Ekologické vyčištění zamořené podzemní vody je dlouhodobá záležitost.

"V rizikové analýze byla doba potřebná k vyčištění podzemní vody spočítána na patnáct let. V současné době jsme ve druhém roce první pětileté etapy," říká Jan Hillermann, obchodní ředitel Geotestu s tím, že účelem první etapy je vybudování sítě aplikačních vrtů. "Říkáme tomu reakční bariéry. Cílem je nastolit vhodné podmínky tak, aby tyto organismy měly vhodné podmínky pro život a mohly začít tu vodu čistit. Předpokládáme, že druhá etapa bude výrazně kratší, než deset let."

Pitná voda pro všechny

"Na zmíněný zdroj je napojeno odhadem 70 tisíc obyvatel. Pokud by se z nějakého důvodu měl projekt zastavit, mohlo by dojít k tomu, že by například Hrdibořice byly odstaveny a kontaminační mrak se bude posunovat stále dál. Naopak, když se projekt dotáhne do úspěšného konce, tak bude mít celá tahle rozsáhlá aglomerace vyřešeno zásobování pitnou vodou navždy," uzavírá Milan Elfmark.