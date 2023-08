Nejvíce problematických nemovitostí se nachází na Přerovsku – 3388 pozemků a 147 staveb. Na Olomoucku je to pak 2304 pozemků a 56 staveb. V okresech Šumperk a Jeseník eviduje úřad 1405 pozemků a 41 staveb bez správně zapsaného vlastníka.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) apeloval, aby se lidé podívali do seznamu a zkontrolovali si, zda předkům nebo jim samotným nepatří nemovitost, o které nevěděli. V Olomouckém kraji zareagovaly v posledních měsících desítky osob. „Za první pololetí přispěl ÚZSVM k vyřešení 113 případů nedostatečně identifikovaných vlastníků v Olomouckém kraji,“ sdělila Deníku mluvčí úřadu Michaela Tesařová.

Na Olomoucku řešil ÚZSVM koncem roku na 83 případů nemovitostí jako jsou chaty, domy nebo garáže. Mezi nimi odhalil sedm neexistujících staveb nebo zbořenišť. „Na základě šetření v terénu a stanovisek příslušných stavebních úřadů je potom stavba vymazána z evidence v katastru nemovitostí,“ informoval mluvčí.

Poslední šance je do konce roku

Do konce letošního roku mají skuteční vlastníci podle občanského zákoníku poslední šanci přihlásit se o svá práva. Pokud se nejpozději do 31. prosince neozvou, „opuštěný“ majetek přejde na stát. Po tomto datu by případný vlastnický nárok na nemovitost musel být prokázán pouze pravomocným rozhodnutím soudu.

„Doporučujeme všem nahlédnout do seznamu, který je zveřejněn na našich webových stránkách,“ poukázala mluvčí ÚZSVM.

Konkrétně seznamy z okresů Olomouckého kraje najdou zájemci na tomto odkaze, a to podle jednotlivých okresů.