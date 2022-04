„Pro ty, kteří nepočítají s věčným životem, znamená smrt opravdový zánik. Pro věřící je okamžikem, kdy zůstane to, co vykonali z lásky a poslali ještě předtím do nebe. Připomeňme si slova arcibiskupa Stojana, který vždy říkal: Mám jen to, co jsem rozdal druhým z lásky k Bohu,“ citoval v zaplněném dómu známý výrok svého předchůdce, beňovského rodáka Antonína Cyrila Stojana.

Jan Graubner během nedělní bohoslužby poděkoval všem, kteří štědře pomáhají válečným uprchlíkům z Ukrajiny.

„Ti přišli o všechno. Bez vlastní viny se stali naprosto chudými a závislými na pomoci druhých. Všechno, s čím jim pomůžeme - s ubytováním, ošacením a stravou nebo nalezením zaměstnání, je jedno z dobrých znamení, že žijeme jako noví lidé,“ řekl.

Konkrétní skutky nezištné lásky, která neposuzuje a nevybírá podle sympatií, podle něj prohlubují naši velikonoční víru.

„Mám radost z toho, že mnoho farností otevřelo dveře svých domovů pro lidi na cestě, stejně jako kdysi dva učedníci z Emauz Kristovi,“ zmínil.

Olomoucký arcibiskup a metropolita moravský během slavnostní bohoslužby také odsoudil šíření dezinformací a falešných zpráv.

„O Velikonocích vznikla asi nejstarší fake news. Tehdejší velekněží dali vojákům peníze a nařídili jim lživě říkat: Když jsme ve službě zaspali, učedníci odnesli jeho tělo,“ připomněl.

Falešné zprávy se, jak dodal, šíří snadno a rychle.

„Nepoctiví lidé je vymýšlejí. Mnozí dobří lidé je pak v dobré vůli šíří dál. Nevědomky se tak zapojují do informační války, podrývání autority nebo rozpadu církve a společnosti. Mějme velikonoční odvahu k víře a důvěře. Nebuďme naivní a informace si prověřujme z více zdrojů, ale nezapomeňme, že církev je společenstvím těch, kdo uvěřili v Kristovo vítězství a společná víra je pro ně více než soukromý názor. Lidé evangelia jsou šiřiteli dobrých zpráv,“ zdůraznil olomoucký arcibiskup.