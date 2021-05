„Očkovací centrum nemocnice Prostějov jsem si vybral z toho důvodu, protože šlo očkování zařídit bez čekání,” pochvaloval si olomoucký arcibiskup, který si sám prošel těžkým průběhem onemocnění covid-19.

„Myslím, že covid je pro každého překvapením a jak se zdá, každý reaguje jinak. To co jsem zkusil já, bylo poměrně hodně silné. Tři týdny jsem strávil v nemocnici na umělém dýchání, ale jsem rád, že to velmi dobře dopadlo. Člověk měl možnost při této příležitosti lépe poznat práci zdravotního personálu a musím říct, že má úcta ke zdravotníkům a zdravotnictví hodně vzrostla, když jsem viděl jejich službu ve dne v noci.”

Arcibiskup neměl žádná privilegia. Na řadu šel, stejně jako ostatní pacienti, bez dlouhého čekání krátce po svém příchodu do Společenského domu.

„Musíme po lidské stránce udělat vše proto, co je v našich silách. Já si myslím, že očkování je rozumná věc,” dodal krátce po aplikování první vakcíny olomoucký arcibiskup.

Očkující zdravotníci jej vnímali jako návštěvu, která se řadí mezi milé a spolupracující pacienty.

„Pan arcibiskup byl velmi milý a je to pro nás čest, že mezi očkovacími místy si zvolil právě naše,” těšilo zdravotnici, která ho očkovala.

Prostějovské očkovací centrum proočkovalo do pátku 14. května 24 828 zájemců. Denně zde vakcínu proti covid-19 dostane 600 lidí.

Vzhledem k vysokému počtu vakcín nabízí očkovací centrum přihlášeným velice krátkou čekací dobu a zdravotníci zde netrpělivě očekávají otevření možnosti očkování pro věkovou skupinu 40+.