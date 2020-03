Pro odběrové místo vyčlení nemocnice samostatné prostory a tým lidí, a pokud to kapacity umožní, vedle případů indikovaných lékaři a hygieniky vyjde vstříc i zájemcům z řad občanů.

Ti si však budou muset laboratorní vyšetření na onemocnění způsobené novým typem koronaviru zaplatit.

Kolik bude stát, upřesní největší středomoravská nemocnice počátkem příštího týdne.

Ministerstvo zdravotnictví v České republice v těchto dnech rozšiřuje laboratorní kapacity na diagnostiku koronaviru.

Státní zdravotní ústav oslovil asi sto státních i soukromých laboratoří, aby se zapojily do testování. Zájem projevila třetina z nich. Potřebné podklady dodala také Fakultní nemocnice Olomouc.

„Testovat se bude od pondělí,“ potvrdil v pátek Deníku mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher.

Samoplátci jen když bude prostor

Možnost nechat si udělat test dostanou také samoplátci, ale pouze v případě nevyčerpání kapacity pro indikované případy - lékařem nebo hygienickou stanicí. Ty bude laboratoř testovat primárně.

V jejich případě je vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, zatímco lidé, kteří by se chtěli sami nechat testovat na Covid-19, budou platit.

„Bude možné vyšetřit zhruba 100 vzorků za den. Když bude prostor pro samoplátce, tak se jim poskytne,“ vysvětlil mluvčí.

Nemocnice zřídí odběrové místo, které nebude součástí laboratoře. Podmínky testování pro samoplátce, včetně kontaktu, zveřejní počátkem příštího týdne.

Cena bude stanovena podle oficiálního ceníku laboratoře FN Olomouc.

Zájemci se hlásí ve velkém

Fritscher potvrdil, že zájemci se již hlásí k odběru a dožadují se testování. „Ve velkém,“ potvrdil Fritscher.

V posledních dnech přišlo do FN Olomouc s podezřením na koronavirus několik lidí, přestože nemocnice, centrální úřady i epidemiologové apelovali na osoby s podezřením na respirační onemocnění s případnou cestovatelskou anamnézou, aby nikam nechodily, ale volaly na linku 112, svému lékaři či na hygienickou stanici.

Konkrétně v pátek do 15. hodiny přišli do fakultní nemocnice tři lidé s podezřením, že by mohli mít koronavirovou infekci.

„Pro tyto pacienty je zřízena speciální, izolovaná čekárna s vyšetřovnou obsluhovanou personálem oddělení urgentního příjmu,“ připomněl mluvčí.

Vzorky na koronavir může v České republice vyšetřovat celkem osmnáct laboratoří a podle ministerstva zdravotnictví se počítá se zapojením dalších míst.

„Kapacity laboratoří jsou v tuto chvíli dostatečné, nicméně chceme být připraveni na další vývoj infekce. Budeme proto rádi, když se všechny laboratoře, které splňují externí hodnocení kvality, do testování zapojí. Hygienické stanice jsme vyzvaly, aby testovaly všechny osoby, které jsou v karanténě a byly v rizikových oblastech,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nejprve telefonujte, nechoďte

Laboratoře jako zdravotnická zařízení musí mít zaveden systém kontroly kvality, který je kontinuálně kontrolován. Cílem je, aby byl zajištěn dohled nad infekcí způsobenou novým koronavirem, surveillance a hlášení výsledků vyšetření, stejně jako správné a bezpečné diagnostické postupy.

Důležité je kromě kvality také zapojení těchto laboratoří do hlášení vyšetřených výsledků a systému konfirmací všech nejasných vzorků v Národní referenční laboratoři, tak jak je v rámci požadavků WHO zavedeno na celém světě.

Zájemci, kteří nejsou indikovaní lékařem nebo hygienikem, se mohou podle ministerstva obrátit na jakoukoliv z uvedených laboratoří, které prošly externím hodnocením kvality.

„V situaci, kdy se zvyšuje počet případů i riziko šíření onemocnění, je v našem zájmu umožnit občanům se nechat vyšetřit i v případě, že k tomu nejsou indikováni. Všechny občany však velice důrazně žádám, aby laboratoř nejprve kontaktovali telefonicky, a nedocházeli do laboratoří osobně,“ upozornil Vojtěch.

