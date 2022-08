„Balí se tu vánoční arabesky, což je pektinové želé máčené v čokoládě. Máme osmihodinovou směnu a za ni se jich tu zabalí 2,3 tuny,“ popisuje vedoucí výroby Lubomír Bouda.

Na páse jedou krabičky s papírovou vložkou, do kterých každá z operátorek vkládá kousky své barvy v určeném počtu.

V sousední hale se vůně mění, připomíná tyčinky Margot. Ty zdejší závod produkuje také, nyní ale linka patří vánočním sladkostem. „Tady máme takzvaný superpás. Jsou na něm druhy výrobků, z každé strany jeden. Na jednom pásu jedou lanýžové figurky, na druhém dvoupatrové vánoční kolekce,“ ukazuje Lubomír Bouda.

Na začátku stroj z kartonu zformuje dno krabičky. Do ní se vloží plastová vanička, kam pracovnice postupně vkládají jednotlivé sladkosti. Na konci ji pracovnice překryje papírovou mikrovložkou, další krabičku uzavře víčkem a stroj následně bonboniéru zabalí do folie. Celý proces trvá pět až šest minut.

Novinka? Krémové figurky s lentilkami

Ročně zdejší závod opustí 33 tisíc tun čokoládových cukrovinek. To na vánoční sezonu představuje 1200 tun. Na výrobu svátečních výrobků padne 1 700 tun čokolády. Takové množství odpovídá váze devíti set aut Škoda Octavia nebo třinácti plejtvákům obrovským. Letošní vánoční novinkou jsou krémové figurky s lentilkami.

Vánoce mají v olomoucké Zoře v půlročním předstihu. S výrobou vánočních cukrovinek začínají v polovině května. V těchto dnech jejich produkce vrcholí. „Je to z důvodu požadavku našich zákazníků. Potřebují od nás mít osmdesát procent vánočního zboží do začátku září,“ říká ředitel závodu Nestlé Zora Olomouc Jan Fišer.

Výroba vánočního sortimentu je náročnější i kvůli využívání specifických strojů. „Používáme nitky, aby bylo možné výrobky zavěsit. Pro to jsou třeba specifické baličky,“ poznamenává Jan Fišer.

Roboti jako pavouci

Zatímco ve vyšších patrech závodu je balení kolekcí do značné míry manufakturní záležitostí, stačí sejít pár schodů a návštěvník se rázem přenese z 19. do 21. století. Srdcem nově vybavené haly je plně robotizovaná linka. Pozornost poutá osm čtyřramenných robotů. Připomínají velké pavouky a do plastových vaniček, blistrů, vkládají jednotlivé pralinky.

„Dokáží sledovat pohyb ve dvou osách, kdy se blistr pohybuje jednou rychlostí, bonbon druhou rychlostí a robot si umí dopočítat, kde má bonbon vyzvednout a kam ho přesně vložit,“ vysvětluje Lubomír Bouda. Do automatizace olomoucký závod za poslední roky investoval tři sta milionů korun.

Čokoládovými kolekcemi zdobí vánoční stromky šedesát procent českých domácností. Dost možná to o nadcházejících Vánocích budou kolekce s modrou hvězdou vyrobené v Olomouci. Loni jich Češi a Slováci spořádali více než milion.