Nejočekávanější událostí, alespoň co se týká nejmenších účastníků bylo nadělování dárků. Děti z plumlovského dětského domova si odnesly celkem třiatřicet balíčků.

Svým Ježíškům se za to odvděčily dvěma zajímavými kulturními vystoupeními, které byly odměněny bouřlivým potleskem.

„Tuto akci pořádáme již mnoho let let. Bilancujeme na ní vše, co se nám v uplynulém roce povedlo a poděkujeme všem, kdo nám s akcemi pomáhali," uvedla předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová.