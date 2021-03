Plumlovská přehrada - sobota 27. 3. 2021Zdroj: Deník/Karel Rozehnal

Vodní hladina v nádrže je proklatě nízko. Prohlédnout si tak můžete obnaženou starou hráz, která dříve dělila dva rybníky na nichž posléze přehrada vyrostla. Na straně u Plumlova je pak k vidění i uměle vytvořená hráz obslužná. Dno přehrady láká v těchto dnech lovce pokladů. A do akce ve větším počtu vyrazili i rybáři. V neposlední řadě pak o víkendu nechyběly stovky výletníků.

Dá se někde občerstvit?

Plumlovská přehrada - sobota 27. 3. 2021Zdroj: Deník/Karel Rozehnal

I něco k snědku a pití si můžete v okolí přehrady o víkendu pořídit. Otevřená jsou výdejní okenku jak v Hotelu Zlechov, tak v Hotelu Plumlov. A lidé je k občerstvení opravdu využívají.

Co se staví?

MOST NA NA NOVÉ CYKLOSTEZCE

Stavba mostu přes Hloučelu na nové cyklostezce u plumlovské přehrady - 27. 3. 2021Zdroj: Deník/Karel Rozehnal

Výstavba mostu na nové cyklostezce u plumlovské přehrady po zimní přestávce pokračuje. Při ústí Hloučely se už dodělávají základové patky, na kterých rostou opěrné betonové pilíře. Do akce už byl povolán i jeřáb. Samotný most by měl být takřka sedmdesát metrů dlouhý a tři a půl metru široký. Půjde o mostek o čtyřech polích se spřaženou ocelobetonovou konstrukcí.



POLICEJNÍ STŘEDISKO ZA 90 MILIONŮ

Plumlovská přehrada - sobota 27. 3. 2021Zdroj: Deník/Karel Rozehnal

Na přehradě se také staví policejní středisko za 90 milionů. Na místě současné stavby stál původně chátrající objekt. Po rozsáhlé rekonstrukci má nově sloužit policistům a občanským zaměstnancům Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Prostory budou využity i ke vzdělávacím účelům, budou zde probíhat školení, odborné semináře a porady všech organizačních článků. Středisko má sloužit také k rekreačním účelům policistů a zaměstnanců.

PŘELIVOVÁ ZEĎ A VÝPUSŤ

Plumlovská přehrada - sobota 27. 3. 2021Zdroj: Deník/Karel Rozehnal

Voda ustoupila stavařům. Rok a půl trvající rekonstrukce přelivové zdi a výpusti vodní nádrže Plumlov byla zahájena.