Nafotily odvážný kalendář a výtěžek z prodeje předaly těžce nemocným dětem. Nadační fond dětské onkologie Krtek z Brna, obdržel od fotbalistek 1.SK Prostějov 50 tisíc korun.

S myšlenkou pomoci přišla jedna z hráček Kristýna Vykopalová, která sama v dětském věku strávila dlouhé týdny na dětském onkologickém oddělení ve Fakultní nemocnici Brno. Slovo dalo slovo a v loňském roce se podařilo celý projekt uskutečnit.

Odvážné akty zaujaly

Mladé sportovkyně se nebály odhalit svá těla a nafotily odvážný kalendář pro rok 2024. Zájem o jeho zakoupení předčil očekávání. "Podařilo se nám vybrat neskutečných 87 tisíc korun. Část z této částky, přesně 42 procent jsme museli použít na výrobní náklady – tisk kalendářů," informovala Deník manažerka projektu Nikola Zahradníčková.

Zbývající částka, rovných 50 tisíc korun byla zaslána na účet Nadace dětské onkologie Krtek. "Jsem moc šťastná, že se to nakonec podařilo. Nebýt dvou známých, tak tu koncovku nedotáhneme, tam patří to největší poděkování. Ale cením si každého kdo nejméně jeden koupil a podpořil nás!" uvedla manažerka.

Nezištná pomoc zaslouží poklonu

"Taky si moc vážím lidí, které jsem oslovila a na projektu se podíleli. Byla to jízda, kterou jsme zvládli a jsem za to nesmírně ráda," komentovala Nikola Zahradníčková a závěrem dodala: "Přání se splnilo, pomohlo se tam kde je potřeba a já už vlastně přemýšlím, co bychom mohly uskutečnit příště."