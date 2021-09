V Olomouckém kraji bylo v pondělí potvrzeno osm případů koronavirové infekce, což je o dva méně než před týdnem. Týdenní incidence v přepočtu na 100 tisíc obyvatel se drží na hodnotě 11, celostátně stoupla proti pondělku ze 16 na 18.

Za posledních 14 dní byla v Olomouckém kraji nově podchycena zhruba stovka případů, před rokem 6. září byl aktuální počet osob prokázaným s Covidem-19 dvojnásobný.

V rámci ČR však koncem srpna poskočila nemocnost na Karlovarsku. V úterý činila týdenní incidence v přepočtu na 100 tisíc obyvatel 33, za posledních 14 dní pak 48.

„Až trojnásobný vzestup incidence nemoci Covid-19 nad průměr ČR na jinak vysoce promořeném Karlovarsku (zřejmě v návaznosti na zvýšenou mobilitu spojenou s KVIFF) ukazuje na rizika letošního podzimu,“ poukázal v minulém týdnu na sociálních sítích ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Marián Hajdúch.

„Očkujte se, dokud můžete. Nemyslím, že máme zcela vyhráno,“ vyzval docent Hajdúch.

Vlna od západu brzy dorazí do ČR

Karlovarský kraj přitom patřil na jaře k nejvíce zasaženým regionům, takže by se dalo čekat, že velká část populace regionu má vytvořenou imunitu.

Zájem o očkování v Olomouckém kraji, kde je nyní padesátiprocentní proočkovanost populace proti Covidu-19, v posledních týdnech klesá. Zatímco v půlce května dostalo vakcínu denně i přes 5 500 osob, v pondělí to bylo v celém kraji 588.

„Zájem výrazně klesá, navíc celkové počty zahrnují i podané druhé dávky,“ hodnotila v pátek vývoj krajská koordinátorka očkování Jarmila Kohoutová.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch očekává, že se další vlna epidemie, která postupuje ze západu, brzy projeví i v České republice.

Ani při nejčernějším scénáři by neměla být tak silná jako před rokem či letos na jaře. Premiér Andrej Babiš v úterý uvedl pro Českou televizi, že pokud by se zpřísnila opatření, byla by lokální.