V sobotu před 9. hodinou, kdy očkovací místo v prvním patře jednoho z největších obchoďáků v Česku otevřelo, čekala na vakcínu zhruba desítka zájemců. Méně než předchozí pracovní dny.

„Nemusím se předem registrovat a hlavně si můžu vybrat. Chci Johnsona,“ vysvětloval zhruba padesátník, když před startem vakcinace vyplňoval jednoduchý formulář, proč upřednostnil vakcinaci v Šantovce před nemocnicí či ordinací praktického lékaře.

„Já už jsem naočkovaná. Manžel se rozhodl, když otevřela Šantovka, kde nabízí i jednodávkové očkování. Je to nejjednodušší řešení,“ dodala partnerka.

Plynule a bez čekání

Podle krajské koordinátorky očkování Jarmily Kohoutové probíhá vakcinace v Šantovce plynule, bez dlouhého čekání. Fronta se tvoří vždy jen ráno před otevřením vakcinačního místa, jehož provoz zajišťují týmy z Fakultní nemocnice Olomouc s podporou Olomouckého kraje.

„Dnes není ani ráno žádný nával. Lidé se nemusí obávat, že by dlouho čekali. Personál je nastartovaný, počítače taky,“ hodnotila v sobotu v 9:00.

Očkuje se oba víkendové dny, a to do 19:00.

„Ideální je přijít v průběhu dne, kdy zájemce jde dovnitř, naočkuje se a za 20 minut odchází,“ doporučila Jarmila Kohoutová.

Očkovací místo v Šantovce, které je v krajském městě jediné, kde není nutná předchozí registrace, zahájilo provoz v úterý 27. července. První den zde aplikovali 343 dávek. Podobný zájem byl i v následujících dnech.

„Pohybujeme se mezi 330 a 340 naočkovanými osobami denně,“ hodnotila Jarmila Kohoutová.

Zhruba takový zájem odborníci očekávali. Kapacitu nového místa nastavili na 400 až 500 dávek denně.

Zájem o jednodávkovou vakcínu převažuje

V Šantovce mírně převažuje poptávka po jednodávkové vakcíně Janssen od společnosti Johnson & Johnson. K dispozici je vakcína Comirnaty od firem Pfizer a BioNTech a řada lidí přichází pro aplikaci její druhé dávky. Využívají toho, že si mohou uspíšit dokončení vakcinace.

„Očekávali jsme tak trochu, že může být více druhých dávek Pfizeru. Personálně jsme vybaveni tak, že to nijak nenarušuje průchodnost očkovacím místem,“ uvedla koordinátorka očkování.

V pátek bylo v celém Olomouckém kraji takzvaně před závorou 680 osob, které čekaly na registraci. Přednostně se očkují děti nad 12 let, aby před začátkem školního roku měly vytvořenou plnou ochranu.

Školák, který by dostal první dávku v neděli 1. srpna, bude kompletně chráněn ke konci prvního zářijového týdne. V Šantovce se očkuje od 16. let, přičemž vakcína Jannsen je určena pro očkování osob ve věku nad 18 let.

V Olomouckém kraji se očkuje bez předchozí registrace také na poliklinice v Jeseníku.

Očkování ve vyloučených lokalitách se chystá

Olomoucký kraj již připravuje mobilní očkovací tým, který by měl působit na severu regionu. Odborníci chtějí nejprve zmapovat situaci, aby nevyjeli a nenaočkovali pouze jednotky lidí.

„Mělo by to být efektivní. Předpokládáme, že do 14 dní by se pilotně vyzkoušela jedna vyloučená lokalita,“ sdělila Olomouckému deníku Jarmila Kohoutová.

V Olomouckém kraji má ukončené očkování zhruba 46 procent z 562 tisíc osob – část populace, která se může očkovat.

O aplikaci třetí dávky v případě ohrožených skupin, se zatím podle krajské koordinátorky neuvažuje. Čeká se, až bude nový typ vakcíny i vzhledem k výskytu nových mutací, aby přeočkování proti koronaviru mělo potřebný efekt.