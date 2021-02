„Se starosty jsme domluveni, že bychom najížděli na očkovací konické místo postupně po jednotlivých obcích. Seniory 80+, kteří mají zájem o očkování, by vozili buď starostové svými vozy nebo jednotky dobrovolných hasičů,“ popisoval Deníku Michal Obrusník, starosta Konice.

Kromě obyvatel správního obvodu Konicka, který zahrnuje 21 obcí, by mohli na očkování v konickém centru i zájemci ze sousedních Přemyslovic a Luké. Celkem by se mohlo jednat až o 250 osob ve věku nad 80 let. Na seznamu jsou lidé ve věku nad 80 let, hůře pohybliví a tací, kteří nemají rodinné zázemí, aby se dostali do desítky kilometrů vzdáleného očkovacího centra v nemocnici.

Naočkovat zájemce z Konicka přijede mobilní tým Fakultní nemocnice Olomouc.

„Nepůjde o samostatné očkovací místo. Bude navázáno na Fakultní nemocnici Olomouc. Ke konci příštího týdne bychom to v tamějších prostorách rádi spustili,“ potvrdila ve středu Deníku krajská koordinátorka očkování a současně primářka Oddělení nemocniční hygieny Fakultní nemocnice Olomouc Jarmila Kohoutová.

Jak to bude probíhat?

Množství vakcíny by to mělo umožnit. V příštím týdnu sice nebude k dispozici dodávka od firmy Moderna, tento týden dorazilo 1300 dávek, ale bude očkovací látka od firmy AstraZeneca, přesně 1300 dávek. Dorazí pravidelná dodávka Comirnaty, vyvinuté firmami BioNTech a Pfizer, které ve středu přišlo do Olomouckého kraje 4680 dávek.

„Vytvoříme si plán očkování, ať se nám do komunitního centra najednou nenahrne sto lidí, kteří by tam ještě prochladli. Vyřešíme registraci těchto lidí. Starostové jednotlivých obcí budou mít soupis jmen tak, abychom na místě při očkování mohli dát do souladu státní registr s registrem, který si tady vytvoříme. Také zřídíme speciální telefonní linku,“ popisoval Obrusník.

Na zkoušku, pak se dále rozšíří

Podle hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka se jedná o pilotní „projekt“. Na Konicku, menším a periferním obvodu, si chce hejtmanství během dvou tří dnů vyzkoušet funkčnost celého procesu před rozšířením do dalších míst v regionu.

„Chceme to zkusit rozjet na konci příštího týdne. Zatím lehce, protože pořád nemáme vakcínu. Následně by se mohlo rozšířit i na další skupiny, od 1. března od 70+. Vše je však závislé na množství vakcíny,“ zdůraznil hejtman Suchánek.

Plán na zřízení očkovacích míst v každé obci s rozšířenou působností v Olomouckém kraji je podle hejtmana připravený a bude realizován podle podmínek a potřeb lokality.

„Stejně tak počítáme s dalším klíčovým prvkem celého procesu - s očkováním praktickými lékaři v jejich ordinacích. To vše zatím čeká na dostatek vakcín, který by měl přijít v průběhu března, určitě pak od dubna,“ uvedl Suchánek.