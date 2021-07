Nové očkovací místo, kde není zapotřebí předchozí registrace do rezervačního systému, zahájilo provoz v úterý v 9:00. Většina příchozích, přesně 181, si vybrala jednodávkovou vakcínu Janssen od společnosti Johnson & Johnson, jak Olomoucký deník informoval mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher.

Pro první dávku vakcíny Comirnaty od firem Pfizer a BioNTech si přišlo 103 zájemců. Zbylých 59 lidí již první dávku dostalo a očkovací tým v Šantovce požádalo o aplikaci druhé dávky vakcíny Comirnaty.

Očkovací místo bez registrace je v provozu v 1. podlaží nákupního centra denně od 9 do 19 hodin. Očkovací týmy zde neočkují děti od 12 do 15 let a samoplátce.

Desítky lidí ještě před otevřením

Před 9. hodinou, kdy očkování v Šatovce začalo, čekalo ve frontě na injekci přibližně 50 zájemců.

Někteří si přišli pro druhou dávku, aby dokončení vakcinace uspíšili, jiní dorazili, protože jejich praktický lékař neočkuje anebo nemá očkovací látku k dispozici. Důvody měli různé. Umístění očkovacího místa v nákupním centru ocenili.

„Jdeme už na druhou dávku. Snad nás neodmítnou. Jedeme na dovolenou a rádi bychom byli do té doby kompletně naočkovaní,“ vysvětlovala Olomoučanka, proč se před 9. hodinou zařadila do fronty.

Seniorka před ní zase vysvětlovala, že má syna hospitalizovaného v nemocnici a díky očkování se už nebude muset opakovaně testovat. „Šla bych k obvodní doktorce, ale už nebere na očkování. Navíc chci Pfizera,“ sdělila Olomouckému deníku paní Anna. Přišla už před 8. hodinou.

Další lidé ve frontě zase ocenili, že v očkovacím místě nabízejí i jednodávkovou vakcínu Janssen od společnosti Johnson & Johnson. Taky neskrývali, že si díky umístění očkovacího místa zároveň nakoupí.

„Přišla jsem s dcerou, já už jsem naočkovaná. U praktika došla vakcína a tady je navíc jednorázová. A dcera chce tričko, tak rovnou půjdeme do obchodu. Nemá to tady chybu,“ popisovala žena z Brodku u Přerova.

"Nějakou akceleraci by to chtělo"

Krajská koordinátorka očkování Jarmila Kohoutová ocenila zájem lidí o očkování. Vakcinace od počátku probíhala plynule bez komplikací.

„Aktuálně je tu do třicet osob. Nejsou žádné problémy. Uvidíme, jaký bude zájem dál, první den se těžko odhaduje,“ sdělila Olomouckému deníku zhruba hodinu po otevření očkovacího místa v Šantovce.

Podle hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka by možnost očkování bez registrace a umístění v nákupním centru mohly oslovit některé nerozhodnuté občany, kteří nakonec přijdou na očkování proti koronaviru. Jestli možnost očkování bez registrace může pomoci zrychlit tempo vakcinace v Olomouckém kraji, si netroufl předpovídat.

„Nějakou akceleraci by to chtělo, ale co jsme viděli v Čechách, tak tato centra tak úplně Čechy ‚neomámila‘. Neodvážil bych se predikovat, jestli to se čtyřiceti procenty zásadně zahýbe, ale byl bych rád. Spíše bych však v tomto směru věřil roli praktických lékařů, až v září či říjnu přijde vakcína vhodná pro masivnější nasazení u praktiků. Ta chybí a stále se na ni čeká,“ reagoval hejtman.

Až 500 dávek denně

Očkovací místo v olomoucké Šantovce je otevřeno denně od 9. do 19. hodiny a může se zde aplikovat 400 až 500 dávek denně. Týmy očkují zájemce od 16 let. „Nebudeme očkovat děti 12 až 15 let ani samoplátce,“ upozornila Jarmila Kohoutová.

K dispozici jsou dvě vakcíny: mRNA vakcína Comirnaty od společností Pfizer a BioNTech a vektorová vakcína Janssen, výrobce Johnson & Johnson, která je jednodávková.

Kromě olomoucké Šantovky mohou zejména zájemci ze severu Olomouckého kraje využít možnosti očkování bez předchozí registrace, které se nyní naplno rozjíždí na poliklinice v Jeseníku.

Olomoucký kraj podle hejtmana Suchánka také připravuje mobilní očkovací týmy. „Je to otázka jednotek dnů, kdy první mobilní očkovací tým začne operovat právě na Jesenicku. Věříme, že to pomůže k vyšší proočkovanosti,“ dodal.