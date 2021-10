Půl průtahu je hotovo, zbytek do konce příštího týdne. Řidiči přijíždějící od Konice a Budětska už jedou z části po novém.

"Podařilo se položit úplně nový asfaltový povrch na dvě stě padesáti metrech krajské silnice. Jsme za to moc rádi. Bohužel z časových důvodů ještě není vyasfaltována druhá část vozovky. Máme přislíbeno, že by se pokládka nového povrchu měla uskutečnit v příštím týdnu," informuje ochozský starosta Martin Bílý a dodává: "Mělo by tak dojít k předčasnému zprůjezdnění obce. Původně měla uzavírka trvat až do konce října."

Souběh několika akcí. "Aktuálně se buduje v obci kanalizace, oprava vodovodu s částečným přeložením. Díky vstřícnosti Olomouckého kraje se nám podařila i kompletní rekonstrukce vozovky. Dále se provádí i výstavba optické sítě a pokládka kabelů. Získali jsme i dotaci na obnovu místních komunikací, takže se pracuje na chodnících," popisuje stavební ruch ve své obci starosta.

V současnosti jsou uzavírky na severozápadě Prostějovska z pohledu řidičů nepochopitelné. Od dubna je znemožněný průjezd Ochozí. Uzavřena je silnice z Pěnčína směr Kandia, z důvodu výstavby kanalizace se nedá projet Laškovem.

"Nerozumím tomu, nechápu. K nám do Bohuslavic se dá dojet oficiálně pouze přes Hvozd nebo Vilémov," krčí bezradně rameny starosta Bohuslavic Roman Jedlička.

Všechny výše zmíněné uzavírky by měly skončit 31. října 2021. Na zimu by se tak mohlo řidičům ulevit.