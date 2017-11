Obyvatelé ubytovny bez dávek. Obci s problémovými lidmi došla trpělivost

Bez části příspěvku na bydlení se ocitnou nově ubytovaní lidé v ubytovně ve Stražisku. Rozhodl o tom městský úřad v Konici, který přihlédl k problémovosti obyvatel objektu. A posvětil označení ubytovny za oblast se zvýšeným výskytem nežádoucích sociálních jevů.

Podle vyjádření policie mají totiž na svědomí drtivou většinu přestupků i trestných činů v obci. O opatření zažádal obecní úřad v čele se starostou Jaroslavem Krönerem.



"Majitelku jsem upozornil, že jsou s lidmi z ubytovny problémy. Nepodnikla však nic," uvedl pro Deník starosta. Ten doufá, že opatřením docílí většího pořádku v obci.

Na komunikaci se starostou si však stěžuji jeden z majitelů ubytovny, Jindřich Skácel.

"Říkal jsem starostovi ať přijede a pobavíme se o tom. Pětkrát to slíbil, nepřijel však nikdy," uvedl Jindřich Skácel s tím, že o problémech ho často neinformovala ani policie.

Časté výjezdy policie

Že část obyvatel ubytovny dělá v obci nepořádek a páchá trestné činy však připouští.

"Byl to nešťastný nápad, lidé to tam vybydleli. Nyní jsme ale některé, co dělali problémy, vyhodili. Smlouvy na nájem nabízíme jen na měsíc," uvedl pro Deník s tím, že doufá v lepší spolupráci s obcí a policií. Ta do konce července vyjížděla do ubytovny ve Stražisku třiadvacetkrát.



Zatím to však nevypadá, že by se měla komunikace jednotlivých stran změnit. Starosta se s Jindřichem Skácelem shodne pouze na tom, že se nikdy osobně neviděli. Jiří Vodák, vedoucí odboru na konickém městském úřadu, který je pod opatřením podepsaný, pak v plánu schůzky aktérů nejsou.

"Panu starostovi jsem posílal rozhodnutí o opatření, jinak spolu nekomunikujeme. S manželi Skácelovými jsme pak situaci řešili a bavili se o důsledcích opatření," uvedl s tím, že může být vyhláška kdykoli zrušena.



Mezitím se majitelé snaží budovu prodat. Jak poznamenal Jindřich Skácel, břemene v podobě ubytovny se rád zbaví.

"Už mi není pětatřicet a manželka není zdravá. Hlavně to tedy chci prodat. I zájemce už se našel," doufá v brzký konec problémů.