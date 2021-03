Slovo dalo slovo místní jasan na návsi hřeje téměř padesátimetrová pletená šála.

"Původně jsme chtěli oplést malou lipku. Protože se nám sešlo mnohem více šál, tak jsme se rozhodli pro strom, který mají všichni na očích," informovala vrchoslavická místostarostka Adéla Palíšková.

"V době nouzového stavu, kdy se nesmí nikam chodit a zábavy je málo, jsme chtěli, abychom se nějak potěšili," komentuje Palíšková a dodává: "Šála má necelých šestačtyřicet metrů. Skládá se ze třiceti kousků."

Pohlazení na duši

"Je to moc hezké, takové barevné a živé. Stromečku je teploučko," říkal pětiletý Tobiáš pózující u kmene jasanu.

Lidé se zapojili. Šály nosily na obecní úřad i do místního obchodu.

"Já osobně nepletu. Ráda se zapojím do každé akce, ale pletací jehlice do ruky opravdu nevezmu," smála se prodavačka Naďa Páclová a doplnila: "Lidé šály nosili, je to opravdu hezké. Když vyjdeme před obchod, hned je to takové veselejší."

Pletly babičky a maminky.

"Do akce se zapojily výhradně ženy a napříč generacemi. Nosily mi sem své výtvory ukazovat, bylo to takové zpestření. Strom se mi líbí, hýří veselými barvami," uzavřela obecní hospodářka Jaroslava Kvasničková.