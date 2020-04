Obchoďáci z palírny přešli do výroby, teď stáčejí dezinfekci pro seniory

Mnoho firem v Olomouckém kraji omezilo v těchto týdnech výrobu, především kvůli nedostatku zaměstnanců. Neplatí to pro prostějovskou Palírnu U Zeleného stromu. Její výroba funguje téměř bez omezení, dokonce se jí povedlo zapojit do ní i zaměstnance, kteří by jinak byli bez práce.

Prostějovská Palírna U Zeleného stromu | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil

„Naší prioritou je postarat se o všechny zaměstnance a co nejvíce omezit negativní vlivy, které bude mít současná situace na zaměstnanost nejen v Prostějově a okolí,“ vysvětluje Michal Šoman, ředitel prostějovského výrobního závodu. „Snažíme se zapojit všechny kolegy, kterým zdravotní stav a rodinná situace umožňují pracovat. Proto nyní například část našich obchodních zástupců, kteří jsou nyní v podstatě bez práce, vypomáhá ve výrobě a další budou pracovat na koordinování pomoci potřebným,“doplnil Šoman. Darujte krev! Je jí nedostatek i v době pandemie, nemocnice obnovuje odběry Přečíst článek › Dezinfekce zamíří k seniorům Kromě běžné náplně práce totiž zaměstnanci pomáhají také se zajišťováním nedostatkové dezinfekce. „Do nemocnic jsme zdarma dodali náš standardní výrobek Konzumní líh 80 procent, který může nahradit dezinfekci nebo sloužit k její další přípravě. Zavezli jsme ho například do nemocnic v Olomouci, Vyškově nebo v Ústí nad Labem. Nyní se dále zaměřujeme na pomoc domovům pro seniory, kterým budeme zdarma dodávat již hotovou dezinfekci. Senioři jsou jednou z nejohroženějších skupin, na kterou se doposud hodně zapomínalo, proto chceme pomoci jim a personálu, který se o ně v této nelehké době stará,“ říká Michal Šoman. Připadám si jako v katastrofickém filmu, říká "moravská" malířka ze Stuttgartu Přečíst článek › Po závodě jedině s rouškou, měří se i teplota Výrobu v Prostějově již několik týdnů provází zvýšená bezpečností opatření, ke kterým Palírna přistoupila ještě před vládními nařízeními. Do prostějovského závodu až do odvolání nepouští nikoho jiného než zaměstnance a nutné zásobování. Směny jsou nastavené tak, aby se najednou potkávalo co nejméně lidí, a všichni se v areálu již několik týdnů pohybují pouze s rouškou. „Všem příchozím před vstupem do Palírny preventivně měříme teplotu. U zaměstnanců v kancelářích se snažíme, aby pracovali odděleně, například pro běžnou práci více používáme zasedacích místností. Co nejvíce jsme omezili výrobní porady a v případě nutnosti spolu komunikujeme primárně přes technologie, které nám umožňují spojit se přes počítač. A samozřejmě mnohem častěji dezinfikujeme veškeré povrchy. Vnímám velmi pozitivně, že všichni kolegové si vzali nová přísná pravidla za svá a okamžitě si je osvojili. Umožňují nám chránit se vzájemně,“ dodává Michal Šoman. Malá krabička coby zabiják virů. Takto se čistí služební auta Přečíst článek ›

Autor: Zdeněk Vysloužil