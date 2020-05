Vyhlášení Černého dne pro obce a kraje zorganizovaly Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Spolek pro obnovu venkova.

Cílem protestu je dosáhnout návrhu Senátu, aby kompenzace byly vypláceny bez dopadu na rozpočty místních samospráv.

Návrh Vlády ČR určuje, že kompenzace mají být vypláceny ze sdílených daní.

"Pro naši obec to činí 350 tisíc korun. Pokud o tyto peníze přijdeme, ohrozí to například plánovanou rekonstrukci chodníku. Nejistá by byla i plánovaná stavba víceúčelového hřiště. Na ně jsme získali dotaci a spoluúčast obce činí právě těch zmíněných 350 tisíc korun," informoval mořický starosta Tomáš Pavelka.

Obdobně by se Vládou navrhovaný zákon promítl do investičních akcí prakticky všech obcí a měst. Jak uvádí výstižně smuteční parte ve Vrchoslavicích: "S hlubokým zármutkem Vám oznamujeme smutnou zprávu, že nás opustily naše milované obecní a krajské finance určené na investice, které nás měly dostat z krize."