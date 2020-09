Co se představitelům samospráv nelíbí?

"Konkrétně v našem regionu Konicka, přesněji v regionu naší obce s rozšířenou působností, pod kterou spadá dalších dvacet obcí, se objevují obchodníci s chudobou. Ti skupují totálně vybydlené staré rodinné domy, které nedisponují topením, vodou, koupelnou nebo kuchyní. Jedná se o prostory, ve kterých bychom neubytovali ani domácí zvířata," přibližuje problém Michal Obrusník, starosta Konice, který je iniciátorem žádosti.

Jde o otrokářský systém, míní starosta

Zarážející je výše nájmů, na které výrazně přispívá státní kasa.

"Nájemné, které takzvaní obchodníci s chudobou vybírají od svých nájemníků se pohybuje v částkách okolo sedmnácti tisíc korun. To je částka, která převyšuje i nájemné za kvalitní třípokojový byt v Olomouci," krčí nechápavě rameny Michal Obrusník a pokračuje: "Z tohoto důvodu jsme situaci začali nějakým způsobem řešit. Podle mého názoru se jedná o jakoby otrokářský systém podporovaný státem. Stát totiž poskytuje příspěvek a doplatek na bydlení. Všechny tyto peníze samozřejmě končí v rukou obchodníků s chudobou."

Státní instituce a orgány mají svázané ruce.

"Prvním krokem, který jsme udělali, bylo svolání představitelů všech státních institucí a orgánů veřejné správy, o kterých se domníváme, že se mohly k danému problému vyjádřit. Chtěli jsme vědět, jaké jim legislativa umožňuje pravomoci k možné nápravě takovýchto pronájmů," ohlíží se starosta Obrusník a dodává: "V den, kdy mělo jednání proběhnout, mi přišel dopis z krajské hygieny, která se vymluvila z tohoto jednání s tím, že řeší až následky. Což znamená, že až tu bude nějaká nákaza, tak to bude hygiena teprve řešit."

Možná hrozba epidemie

"Předpokládám, že pokud je někdo ubytován bez elektřiny, vody a záchodu, tak nemůže dodržovat základní hygienická pravidla. Zvláště v současné situaci s Covidem. Pokud takový člověk chodí do obchodu, školy, zkrátka mezi lidi, tak je potencionálním zdrojem nákazy," má jasno Michal Obrusník a dodal: "Myslel jsem si, že podobné problémy dokážou státní orgány vyřešit. Bohužel například hasiči nemají pravomoce vstoupit a zkontrolovat soukromé nemovitosti. Stejně tak je bezzubý krajský úřad a všechny další instituce."

Úroveň bydlení by měl stát kontrolovat.

"Pokud na něco přispívám, tak bych měl přece mít možnost kontrolovat na co. Stát by si měl nastavit kontrolu, toho jakým způsobem nájemní vztah funguje, neboť do toho dává peníze," říká konický starosta a doplňuje: "Člověk, který pronajímá, si přece hlídá, jak se mu nájemník chová v jeho majetku. Připadá mi to jako kdybych někomu půjčil automobil a řekl mu, projeď se a až ho nebudeš potřebovat, nechej ho někde stát. Takového člověka kdo by to udělal, neznám. Proč se takhle chová stát nechápu."

Starostové více než sedmi desítek obcí se tak podepsali pod žádost na změnu zákona o přídavku na bydlení.

"Vnímám to jako veliký problém. Z mého pohledu se jedná o regulérní okrádání státu. Nájemníci vybydlených ruin platí nekřesťanské peníze, které jim ale dává formou různých dávek stát," kroutí nevěřícně hlavou například Monika Prokopová, starostka Slatinek.

"Přijetí takového zákona by výrazně zlepšilo situaci jednak lidí, kteří jsou na dávkách závislí, ale i majoritní skupiny obyvatel, která je rovněž vystavena riziku šíření epidemií. Bylo by dobré, aby orgány státní správy disponovaly nezbytnými kompetencemi, díky nimž by bylo na vlastnících nemovitostí vynutitelné uzavírání nájemních smluv pouze v situaci, kdy nemovitost je způsobilá pro důstojné bydlení lidí," zní přesná citace jednoho z odstavců otevřeného dopisu adresovaného premiérovi Andreji Babišovi.