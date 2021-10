„Nechte se očkovat i proti chřipce. V nemocnici zkoumáme i případy koinfekce chřipky a covidu, a to je naprosto smrtelná kombinace,“ varoval v médiích.

Například imunolog Zdeněk Hel však již letos v lednu varoval, že na podzim očekává silnější chřipkový úder. Poukázal na to, že vlivem nízké nemocnosti během chřipkové sezony bude velice málo lidí imunizováno.

Chřipka, která si v minulých letech vyžádala i v Olomouckém kraji několik obětí, vloni v České republice prakticky nebyla. Alespoň ji nezachytila žádná laboratoř. Souviselo to s pandemii Covidu-19 a platnými protiepidemickými opatřeními, díky kterým se snížila i cirkulace jiných respiračních virů. Pokud budou platit i během nadcházející sezony respiračních infekcí a lidé je budou dodržovat, lze se epidemii chřipky opět úspěšně vyhnout.

Na základě zkušenosti z loňského podzimu, kdy byl o očkování proti chřipce obrovský zájem, ale vakcíny nebyl dostatek, si letos většinou praktici do předobjednávek raději započítali menší rezervu.

„Všichni vidíme, jak od září přibývá pacientů s akutními respiračními infekcemi. Mezi dětmi je vysoká nemocnost, protože nemají žádnou imunitu. A jestliže chřipka tady dva roky nebyla vzhledem k opatřením proti covidu – lidé měli roušky, chyběly sociální kontakty – může to být letos nepříjemný chřipkový úder,“ poukázala.

Praktičtí lékaři na Olomoucku už začali očkovat proti chřipce. Zájem o vakcínu je podle nich velký. Očkování letos doporučují dvojnásob. Vzhledem k tomu, že díky opatřením proti covidu minulou sezonu chřipka nebyla, může být letos pro rizikové skupiny o to nebezpečnější.

