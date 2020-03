Ve startovní listině figurovalo celkem třiatřicet družstev v kategoriích mladších a starších žáků.

"Děláme to čtvrtým rokem. Původně se závod jmenoval Prostějovská uzlovačka. Jelikož nás ale opustil náš velitel sboru, který byl hlavním startérem soutěže, tak jsme to přejmenovali na Lišákův šmodrchel. Štafetu startéra převzal po svém otci Pavel Liška mladší," prozradila Deníku jedna z hlavních organizátorek Zdena Ševčíková, která se smíchem dodala: "Šmodrchel proto, že Lišák byl hasič a ne žádná uzlovačka. On když nastoupil za kategorii vedoucích tak uzloval, ale když jsme to kontrolovali tak jsme zjistili, že to byly všechno šmodrchele."

Právě s tím souvisely i originální ceny pro nejlepší. "Ceny vymyslela hlavní vedoucí domamyslické mládeže Míša Nováková. Nádherné medaile plete úplně sama. V letošním roce jsme pak na počest Lišáka vymysleli putovní pohár a jeho výrobu opět zvládla excelentně Míša," komentovala Zdena Ševčíková.

Soutěž ve štafetách družstev a jednotlivcích v uzlování pořádal Sbor dobrovolných hasičů Domamyslice a Sportcentrum DDM Prostějov. Finančně ji zaštítil Olomoucký kraj.