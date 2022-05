Přínos pro obec i celé okolí

"Pro obyvatele Mořic a blízkého okolí přinese restaurace nová pracovní místa. Na vrcholu sezóny to může být až sto pracovních pozic, což naší lokalitě jistě pomůže," říká starosta Mořic Tomáš Pavelka s tím, že Fast food má vzniknou u exitu dálnice D1, jižně od obce směrem do Morkovic-Slížan. "Část pozemku vlastní obec, další díl pak soukromý vlastník. Všechny tři strany už podepsaly smlouvu o smlouvě budoucí. Nyní vedení obce čeká jednání o korekci územního plánu," doplňuje Pavelka.

Cyklostezku mezi paneláky konečně staví, po čtyřech letech

Dlouholetá snaha vidí světlo na konci tunelu. Atraktivní McDonald’s by měl vyrůst vedle stávající čerpací stanice.

"Snažil jsem se o to, aby zde byla pobočka McDonald’s sedm až osm let. Naše benzínka je hned u sjezdu z D1 a zatím tam stojí jak sám voják v poli. Po dálnici jezdí spousta auta, ale od Vyškova prakticky až za Kroměříž není žádné podobné občerstvení," říká provozovatel mořické čerpací stanice Jaroslav Přidal a dodává: "Věci se pohnuy hodně dopředu, ale víte jak to v dnešní době chodí. Ceny materiálů rostou raketovým způsobem a nikdo vám nezaručí, že se od nakonec projektu neustoupí."

Nejmladší starosta v republice věří, že se stavět bude.

"Podle plánu se bude restaurace stavět při dálničním sjezdu u Mořic. První hosty má podnik přivítat na konci příštího roku," uzavírá starosta.

V Olomouckém kraji se mezinárodní řetězec s rychlým občerstvením rozrůstá. S v minulém roce vybudovanou pobočkou poblíž Litovle u D35, jsou další tři provozovny McDonald’s přímo v Olomouci.

