Na podzim by měla být hotová projektová dokumentace. "Nyní je dalším krokem zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace. Od podpisu smlouvy bychom měli mít do 5 měsíců projekt na stole. To znamená, na začátku letošního podzimu," informoval primátor František Jura (ANO) s tím, že pak by mělo následovat vyřizování všech potřebných povolení.

V areálu Aquaparku vznikne krytý bazén s vodními atrakcemi, saunami nebo tobogánem. Studie: Magistrát města Prostějova, se svolenímZdroj: Deník/VLP Externista

"Děláme všechno proto, aby stavba začala už příští rok na jaře. Rozšíření aquaparku je pro nás prioritou. Jedná se o největší investici města za posledních třicet let," uvedl primátor.

Celkové náklady na stavbu krytého bazénu se pohybují okolo 500 milionů korun

"Doposud nejvyšší městskou stavební investicí byla stavba aquaparku za 250 milionů korun," připomněl náměstek primátora Jiří Pospíšil (Pévéčko) částku, kolem které se svého času vytvořila mediální kauza.

Brouzdaliště pro děti, whirpool nebo divoká řeka s vlnobitím

"Chceme, aby tam našly vyžití všechny generace," dodává Jura.