Maminky s malými dětmi, ale i senioři, pejskaři, běžci či cyklisté se vydali na Čekyňský kopec v hojném počtu. Účastnický diplom si odneslo na 657 lidí - do cíle jich ale podle odhadu pořadatelů dorazilo ještě více.

„Velký zájem jsem poznal i na minibaru, kde jsem nalil asi pět set štamprlí. Není to ale rekord - byly i ročníky, kdy přišlo na akci osm set lidí. Letos jsme zvolili štamprlátka z umělé hmoty a do budoucna uvažujeme, že bychom připravili skleněná s logem novoročního výstupu. Každý by si mohl tu svou ponechat, a když dorazí v příštím roce, tak mu do ní zase nalijeme,“ řekl za pořadatele Stanislav Dostál z Klubu českých turistů při TJ Spartak Přerov.

Téměř jarní počasí

Téměř jarní počasí s teplotami kolem desíti stupňů nad nulou vytáhlo z duchen do přírody i ty, kteří za sebou měli náročné silvestrovské oslavy.

„Chodíme sem každý rok, abychom se po svátcích trochu rozhýbali. Hlavně tu ale máme sraz s přáteli, na které se těšíme,“ svěřila se jedna z účastnic.

Na novoroční výstup se vydali nejen lidé z Přerova, Hranic, Lipníku a okolních obcí, ale také účastníci z jiných měst - ze Zlína, Prostějova, Olomouce, Vsetína, Bruntálu nebo Brna. Nejstarším bylo přes osmdesát, nejmladší se vezli v kočárku.

„Jsem tady poprvé, ale moc se mi tu líbí. Přijeli jsme z Prostějova, protože tady máme rodinu, takže jsme to pojali jako společnou akci. Do Předmostí jsme dorazili autem, a pak už šli pěšky. Jsem tu s manželem, synem, snachou i vnoučaty,“ pochvalovala si jedna z účastnic Jindřiška Marková.

Po rozblácené cestě

I když se turisté do cíle na kopci brodili po rozblácené cestě, nikomu to nevadilo. U památníku si totiž mohli účastníci výšlapu u ohně opéct špekáček a děti dostaly za odměnu sladkosti.

„Počasí letos nebylo úplně ideální a ráno jsme honem stavěli přístřešek, protože trochu poprchávalo. Lidé ale přicházeli celý den, a to až do odpoledních hodin,“ dodal další z organizátorů akce Miroslav Ligurský.

Na cestu se vydali cyklisté na kolech, ale i parta běžců nebo pejskaři.

„Na minulých ročnících, když napadl sníh, jsme tu měli i běžkaře. Neexistuje totiž špatné počasí, jen špatně oblečený turista,“ poznamenal s úsměvem Stanislav Dostál.