Nehledí na čas ani peníze. V těžké době koronavirové pandemie pomáhá Renáta Sypěnová z Vrbátek potřebným. Činorodá žena dokázala zorganizovat síť domácích výrobců roušek, které následně rozváží zdravotníkům, hasičům nebo seniorům žijících v domovech důchodců. Jedná se akci s názvem Daruj roušku.

Růžový anděl v podobě Renáty Sypěnové zásobuje rouškami potřebné. | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil

"Ozvaly se mi kamarádky, které pracují v nemocnici, že mají akutní nedostatek roušek. Chtěla jsem jim nějak pomoct. Jelikož chodím do práce a nemám tolik času šít, tak mě napadlo oslovit veřejnost, jestli by nechtěl někdo v této těžké době nějakým způsobem pomoci," vysvětluje zrod své současné role Renáta Sypěnová a pokračuje: "Vzhledem k tomu, že věřím síle facebooku, dala jsem své oznámení na nejslavnější prostějovskou stránku Prostějov bez cenzury. Tam se to rozjelo, ať už kladně, či záporně."