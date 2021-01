Jedním veřejných parkovišť osazených parkomaty bylo i parkoviště za Kubusem. Nově bude tento parkovací prostor vyhrazen pro zaměstnance magistrátu.

"Správu veřejných parkovišť má smluvně v Prostějově ve své gesci společnost FCC Prostějov, s.r.o.. Stávající smlouva nyní projde inovací. Bude z ní vyjmuto parkoviště za Kubusem a nově zařazeno veřejné parkoviště na rohu ulic Brněnská a Wolkerova,“ uvedl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil a doplnil: Parkoviště za Kubusem bude určeno k parkování zaměstnanců magistrátu. FCC parkoviště bude dále udržovat, jen ze smlouvy zmizí poplatek, který FCC za parkovací místa platí městu."

Opozice má námitky

"Jedná se o rozhodnutí rady města. To je rozdíl. Zastupitelstvo má 35 členů, rada pouze 11. Rada to může v rámci kompetencí sice rozhodnout, ale to pořád ještě neznáme názor dalších 24 členů zastupitelstva," komentuje opoziční zastupitel Aleš Matyášek a pokračuje: "Pokud jde o zaměstnance, kdyby rada zajistila za stejných podmínek parkování pro zaměstnance jiných subjektů, bude to v pořádku, to se ale pravděpodobně neděje."

V Brněnské za peníze

Jedním z významných míst pro parkování je i prostor v blízkosti křižovatky brněnské a Wolkerovy ulice. Doposud tam řidiči mohli parkovat zadarmo.

"Když potřebuji na poštu nebo do města, tak tam někdy nechávám auto. Že se tam bude platit, to je pro mě novinka. Na radnici už asi neví, jak by z nás ty peníze vytáhli," komentuje novinku například Hana Burešová. Právě na Brněnskou bude přemístěn parkovací automat od Kubusu.





Invalidé zdarma

"Další smluvní novinkou bude ustanovení týkající se parkování vozidel občanů se zdravotním postižením. Nájemce se zaváže umožnit parkování vozidel občanů se zdravotním postižením v počtu 25 parkovacích míst," informuje náměstek Pospíšil.

V současnosti jsou na základě Smlouvy o nájmu se společností FCC Prostějov, s.r.o. pronajata veřejná parkoviště s celkem 439 parkovacími místy na území města Prostějova.

„Jedná se o veřejná parkoviště v ulicích Mlýnská, Kostelní, Školní, Křížkovského, na Hlaváčkově náměstí, na náměstí E. Husserla, v ulicích Plumlovská, Janáčkova a stále v lokalitě za obchodním domem KUBUS,“ uzavírá 1. náměstek.

Na veřejných parkovištích ve správě města se platí ve všední dny od pondělí do pátku deset korun za hodinu v časovém rozmezí od 9 do 18 hodin. Za každou další započatou hodinu za 6 minut korunu. Stejná sazba platí i v soboty od 9 do 12 hodin. V neděle a svátky jsou parkoviště k dispozici zdarma.