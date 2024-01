Premiéra videomappingu se v Prostějově hrubě nepovedla. Náhradu za tradiční silvestrovský ohňostroj odměnili lidé pískotem a bučením. Nelíbilo se jim ozvučení, projekce a také téma. Vedení města si za 400 tisíc místo zamýšlené vlastní propagace uřízlo pořádnou ostudu.

Tradiční ohňostroj vystřídal v Prostějově v poslední den roku videomapping. Foto: Magistrát města Prostějova, Marek Gerhard | Foto: Deník/VLP Externista

"Co to jako mělo být? Lidi hleděli jak telata na nový vrata a nikdo nechápal, o čem to vlastně mělo být. Navíc to řvalo jako koncert Rammstein," svěřila se Deníku se svým dojmem například Hana Slezáková.

Podívejte se jak vypadal videomapping v Prostějově:

Zdroj: Youtube

Podobných komentářů se na sociálních sítích vyrojily stovky. Společným jmenovatelem většiny příspěvků byla slova katastrofa a propaganda. "Poslouchat na silvestra, jak se změnil Prior ve Zlatou Bránu, že máme Národní sportovní centrum a za covidu jsme měli první očkovací centrum v kraji nebo že se podařilo dokončit severní obchvat… Nevím, co k tomu říct, ony už zase budou volby?" krčila rameny Marta Nováková, která se pozastavuje i nad vysokou cenou projekce.

Například v sousedním Přerově novoroční ohňostroj nadchl tisíce lidí a městskou kasu stál 120 tisíc korun.Prostějov sáhl do pokladny mnohem hlouběji.

Statutární město Prostějov podepsalo smlouvu s firmou ECHOpix z Krnova

Za dvojí osmiminutové promítání videomappingu se obě strany dohodly na ceně 330 384 korun bez DPH, což činí necelých 400 tisíc. "Zajímalo by mě, proč dostala zakázku firma, která má podle Registru smluv jen jednu další zkušenost s videomappingem, a to v Rýmařově v květnu tohoto roku a za čtvrtinovou cenu?" komentuje opoziční zastupitel Petr Ošťádal Na rovinu! (STAN, TOP 09, Zelení).



"Na Youtube firmy Echopix jsem našel celkem sedm záznamů videomappingu. Vždy šlo o projekce na relativně malý prostor - autobus nebo maximálně dvě podlaží budovy. Hanácky rozložitá radnice je zřejmě větší sousto. Byl bych nerad, kdyby letošní neúspěch znamenal návrat k ohňostroji," uzavřel Ošťádal.

Videomapping se na prostějovskou radnici promítal 31. prosince 2023. První projekce byla v 17 hodin, druhá o tři hodiny později.