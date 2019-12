Rozsáhlá rekonstrukce obou mostů trápila obyvatele Ptení, Ptenského Dvorku a také Stražiska téměř půl roku.

"Samozřejmě, že jsme rádi, že už je to konečně hotové. Největší problém to byl pro děti dojíždějící do školy. Museli jsme pro ně vypravovat speciální autobus, ale přesto musely kousek chodit po krajnici silnice. Navíc třeba v Ptenském Dvorklu není obchod a tím, že nejezdily pravidelné linky, tam měli lidi problém," komentoval starosta Ptení Jiří Porteš.

Termín se nakonec podařilo dodržet.

"Stavba obou mostů proběhla dle plánovaného harmonogramu a bez komplikací. Při realizaci byl navíc opraven propustek, a to nejen v místě, kde zasahuje do stavby, ale v celém jeho délce. Důvodem byla dříve použitá nevyhovující konstrukce potrubí," informovala Deník mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová.

Rozbitá objížďka

Zprovoznění mostů kvitují zejména ve Zdětíně a Běleckém mlýně, kudy vedla objízdná trasa.

"Prakticky jediná trasa, kudy mohly jezdit kamiony na pilu vedla přes nás. Bohužel je za ten půlrok cesta úplně zničená, jsou propadlé krajnice. Ta silnice není na takovou zátěž dělaná. Původně se jednalo o spojovací cestu pro koňské povozy," říká majitel Běleckého mlýna Richard Benýšek.

U Kandie také hotovo

Dokonce s předstihem pak byla dokončena oprava mostu mezi Kandií a Laškovem.

"Na začátku realizace bylo staveniště a následně začátek stavby zatopen přívalovými srážkami. Přesto se podařilo most uvést do provozu v předstihu před plánovaným harmonogramem," sdělila Deníku Eva Knajblová s tím, že po mostě se už jezdí od pondělí 9. prosince.