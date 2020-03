Noste roušky, vyzývají města i lidé. Prostějov zavřel školky, kromě jediné

Nosit roušky by mělo být samozřejmostí, je to praktické i slušné. Chráníte hlavně ostatní, ale i sebe! Dodržujte prosím všechna hygienická opatření. Tyto a jim podobné výzvy začínají vyhlašovat města a obce po celém Prostějovsku. Jak to v reálu vypadá? Řídí se tím občané?

Ria Klementová z Plumlova nosí roušku i logistické firmě, ve které pracuje | Foto: FB Ria Klementová