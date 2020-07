"Kjetil je obrovskou veličinou světové craftové scény. My si toho moc vážíme, že pracuje pro nás. Má obrovské zkušenosti a vařil pivo v několika desítkách pivovarů prakticky po celém světě," informoval Jan Horák, ředitel Axiom Brewery.

"Byl jsem pozván, abych dlouhodobě spolupracoval a vyvíjel nové produkty, vlastně pivo," usmíval se Kjetil Jikiun a pokračoval: "V podstatě je to tak, že svět je plný různých druhů piva. Mám zde uvařit nějaká další piva. Snažíme se nejet podle tradic, děláme i nějaké experimentální kousky. Zkrátka chceme vytvořit pivo pro každého."

Piv je nekonečně druhů, Češi znají hlavně ležáky

Zajímavostí je, že Nor jezdí učit Čechy vařit pivo.

"Česká republika je kolébkou piva, ale většinou se zde vaří ležáky a spodně kvašené druhy. My zde vaříme velkou spoustu piv a některé nejsou v Česku populární nebo chybí na trhu. To znamená, že když se tu taková piva nevaří, tak tady nemohou být ani sládci, kteří by je vařili," vysvětluje Kjetil Jikiun a dopňuje: "Já si české pivní scény moc vážím. My se nesnažíme o to, aby naše pivo vytlačilo tradiční česká piva. Chceme doplnit něco, co tady ještě není. Aby si lidé mohli vybrat z co možná nejširšího výběru, co jim chutná."

V Prostějově se vaří hodně druhů piva.

"V současnosti děláme od pětadvaceti do třiceti vlastních druhů piv. Pořád se ale pohybujeme jen na povrchu pivních stylů, kterých je mnohem více. Za pět let můžeme dělat třeba padesát druhů, ale pořád to nebude konečné číslo. Každý styl piva je unikátní," říká norský mistr a dodává: "Svět pivních stylů není statický, stále se vyvíjí, vznikají nové a nové druhy piv."

Na začátku hodně rozdílné názory

Vrchním sládkem v Axiom Brewery je Lukáš Kresta, který s Kjetilem úzce spolupracuje.

"Vždycky je to ozvláštnění. Diskuzí zjistíte, jak to dělá například on. Nevnímám to jako konkurenci. Všichni taháme za jeden provaz, alespoň já to tak beru. Začátky spolupráce ale byly obtížnější. Moc společné řeči mezi námi nebylo, měli jsme hodně rozdílné názory," komentuje Lukáš Kresta a s úsměvem dodává: "Postupem času jsme ale dospěli ke shodě. Funguje nám to."