Současnou "koronavirovou" situaci ve škole zvládají.

"Naše škola je v této situaci prakticky od loňského 11. března, kdy byly celostátně uzavřeny školy. Pro naši školu a celý pedagogický sbor to ale nebyl až tak zásadní problém. My jsme totiž postupně zaváděli digitalizaci školního informačního systému postaveném na moderní aplikaci jak pro počítač tak i pro mobilní zařízení. Prakticky sedm let už máme zavedenu elektronickou žákovskou knížku, rozvrhy hodin nebo komunikaci s rodiči na dálku. Součástí je i systém tvorby testů včetně jejich vyhodnocení. Každý učitel má notebook, takže zlehčeně si ho každý vzal domů a pokračoval ve výuce," usmívá se Petr Jordán a vážněji dodává: "Neříkám, že to bylo takhle jednoduché, ale zásadní gró digitální komunikace jsme zvládali již od začátku."

"Pro ty žáky, kteří mají problémy s připojením nebo s ovládáním techniky, máme přesný rozpis individuálních konzultací. Žáci mají domluvené většinou jednou týdně pravidelné konzultace ve škole. Navíc je naše škola zařazena mezi zařízení poskytující péči o děti rodičů z krizové infrastruktury (zdravotníci, hasiči, policisté atd.)," uzavírá Petr Jordán.