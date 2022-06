"Pro děti je připraven celodenní program a strava v podobě oběda a dvou svačin včetně pitného režimu. Většina programu bude probíhat v areálu kempu, přilehlé oboře a u Podhradského rybníku. Bude i oblíbená vyjížďka na lodičkách," zve správce kempu Petr Piňos. Tábor je určen pro děti od 7 do 13 let. Přihlášky lze podávat do 30. června.