„Přestože v naší republice trvá nouzový stav a platí omezení volného pohynu osob, tak uctění památky obětí II. světové války jsme vynechat nechtěli,“ sdělil Deníku starosta Pivína Kamil Štětař.

„Když nás oslovili zástupci Klubu vojenské historie Dukla Prostějov, s nabídkou účasti na pietní akci formou čestné stráže u pomníku padlých, okamžitě jsme nabídku přijali,“ pokračoval Štětař.

„O účast uniformovaných členů KVH Dukla na letošních pietních akcích projevilo zájem i šest obcí našeho Mikroregionu Němčicko,“ pokračoval Kamil Štětař, který je současně předsedou tohoto dobrovolného svazku obcí.

„Nezamyslice byly osvobozeny 30.dubna 1945. Tuto událost si proto připomínáme vždycky poslední dubnový den, stejně jako sousední Víceměřice,“ odpověděl Deníku na dotaz, kdy letos v Nezamyslicích vzpomínali výročí osvobození, starosta Vlastimil Michlíček. „Podle tohoto významného dne se u nás jmenuje i jedna z ulic,“ dodal Michlíček.

Ve stejný den se i v Dřevnovicích sešli zastupitelé, aby v čele se starostkou Bohumilou Charvátovou, položili kytici k pomníku padlých II.světové války.

„Kytici klademe každý rok. Když je kulaté výročí, pořádáme průvod s dechovkou. Letošní vzpomínkovou akci jsme ale museli omezit na účast úzkého kruhu lidí. Uniformovaní členové KVH Dukla Prostějov ale dodali akci na důstojnosti,“ pochvalovala si dřevnovická starostka.

V Pivíně kvůli počasí vzdali hymnu

Prvního května KVH Dukla Prostějov zavítal do Pivína, kde akci nepřálo počasí. Starosta s místostarostou i přes májovou sprchu položili kytky k oběma památníkům.

„Manželka chtěla udělat pár snímků, ale zrovna se tak rozpršelo, že jsme vzdali i hymnu,“ s politováním konstatoval Kamil Štětař.

Němčice nad Hanou u příležitosti 75. výročí osvobození města vytvořili ve vývěskách kina Oko výstavu fotografií a dobových dokumentů.

„Zveřejnili jsme i sepsané vzpomínky Luďka Zedníčka a záznam vyprávění pamětníků od Josefa Matouška,“ prozradila Deníku jedna z organizátorek Naděžda Tesaříková. Při páteční pietní akci položila spolu se starostou a místostarostkou kytici k pomníku a zapálili svíčky k uctění památky padlých při osvobozování města.

„V roce 2015 byly vydány vzpomínky pamětníků Vrchoslavic na konec II. světové války a obnovili jsme tradici Běhů osvobození,“ zavzpomínal starosta Vrchoslavic Dušan Svozílek.

„Letos byl v plánu jubilejní desátý ročník běhu a lampionový průvod, obojí přesouváme na příští rok,“ dodal optimisticky Dušan Svozílek.

„Bylo vidět, že v každé obci se snažili kromě položení kytky, dát do pietní akce něco svého. Ať to někde byla rouška v barvách státní vlajky, ve Víceměřicích typická kytice šeříků, v Dřevnovicích účast všech zastupitelů anebo projev v obecním rozhlase ve Vrchoslavicích. Všude byli něčím originální,“ zhodnotil průjezd šesti obcemi Mikroregionu Němčicko Jaromír Vykoukal v uniformě rumunského velitele.

Rumun velel Sovětovi v češtině

„Letošní čestná salva byla unikátní. Rumunský velitel velel sovětskému námořníkovi a to vše v českém jazyce,“ popsal s úsměvem průběh čestné salvy Vykoukal.

To, že II.světová válka skončila na Hané největší tankovou bitvou poblíž vysílače Dobrochov – Předina, se snaží zachycuje ve svých knihách člen KVH Dukla Prostějov Zdeněk Bezrouk. „Ve všech obcích, kde letos uctíváme památku konce II.světové války hledám pamětníky. Jsou to neopakovatelné chvíle, stát s živým účastníkem konce války v místě, kde před pětasedmdesáti lety procházela fronta a on tam prožíval svá dětská dobrodružství,“ zasnil se Zdeněk Bezrouk.