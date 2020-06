Stavební práce probíhají ve dvou etapách.

"Je to kvůli tomu, abychom mohli část žáků nastěhovat zpět. První etapa už skončila. Od poloviny ledna už děti navštěvují tři patra v přístavbě. Jedná se o deset tříd prvního stupně," informoval Deník němčický starosta Jan Vrána, jenž dodal: "Výuka probíhala například v hasičské zbrojnici, sokolovně, v budově Základní umělecké školy. Dvě místnosti také poskytla rodina Procházkova, což byla taková rarita. Děti se učily v rodinném prostředí, takže na to budou asi celý život vzpomínat."

Druhý stupeň do vyhlášení uzavření škol dojížděl denně do sousedních Dobromilic.

"Pronajali jsme si jejich základní školu. Celý druhý stupeň včetně kantorů jsme denně převáželi autobusy na dopolední výuku a na oběd jsme je vozili zpět. Rozvrh hodin měli uzpůsobený tak, aby odpolední výuka už mohla být v Němčicích," popisuje starosta Vrána.

Stavba by měla být dokončena do konce letošního července, takže by měla škola začít nový školní rok podle plánu.