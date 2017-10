Němčice zažily bouři: opozice chtěla svrhnout starostku

Navzdory chladnému počasí venku bylo během čtvrtka v němčickém kinu Oko pořádně horko. A později také dusno. Vůbec všechna jednání zdejšího zastupitelstva bývají poslední dobou v napjaté atmosféře. Tohle však bylo přesto jiné: opozice se totiž pokusila odvolat starostku Ivanu Dvořákovou (ČSSD).

Původně tento bod ale v programu chyběl. Až zastupitel Radoslav Borovička (KDU-ČSL) předložil nový materiál kolegům.

"Požadujeme odvolání starostky, také radního Milana Tesaříka. Důvody jsou špatná komunikace, nerespektování názorů opozice a porušování zákonů. Jejich kroky pak vedou k finančním i morálním ztrátám," přečetla předložený opoziční materiál starostka. Koalice měla ještě šanci, že se věc vůbec nedostane na pořad dne. Nakonec však návrh politici odhlasovali.

Nic z řečeného není pravda, rozohnil se zastupitel

Nařčení ale naštvala Milana Tesaříka (KSČM), který se jako první, a zdaleka ne poslední účastník, rozohnil.

"Končím jako člen zastupitelstva. Žádám jeho členy, aby obvinění předložili písemně a já se mohl bránit," vzkázal přítomným a z místnosti odešel.

"Nic z řečeného není pravda. Čtyřiadvacet let jsem pracoval pro město. Tihle lidé ale jen pro sebe a své soukromé zájmy," sdělil pak redaktorovi v zákulisí.

Je to šaškárna, zaznělo z publika

Podobného názoru byli i někteří lidé v publiku. Do sálu kina jich našlo cestu na dvacet. "Je to šaškárna. Dnešní zastupitelstvo chystali několik let," poznamenal třeba Pavel Chmelař.

"Kdybyste tu bydlel, viděl byste, co je tu v zastupitelstvu za hajzly. Cokoli koalice navrhla, ti druzí byli proti. Nehledě na to, o co se jednalo," pokračoval.



To už ale program jednání probíhal dále. Místostarosta Jan Vrána (NK) upozornil kolegy zastupitele, že odvoláním starostky mohou městu způsobit nemalé problémy.

"Právě řešíme dotace. Navíc odvoláním může dojít k destabilizaci celého zastupitelstva. Navíc není jasné, jak se zachovají ostatní. Výsledkem tak mohou být předčasné volby," vyjádřil se.

"Co je pak napsané, je snůška nesmyslů a výmyslů. Nezakládá se to na pravdě," sdělil dále k obviněním od opozice.

Tajná volba

Pravá bouře však nastala až o chvíli později. A to když opozice chtěla prosadit a nakonec také prosadila tajnou volbu při odvolávání starostky.

"Když jste takoví hrdinové, proč chcete tajné hlasování?" otázal se svých oponentů zastupitel Vladimír Kyselák (NK). A dostalo se mu ovací od diváků.

"Nestyďte se za názory", "Vidíte, co jste za pakáž" a další výkřiky spolu s potleskem zněly poloprázdným sálem, takže se výlevy lidí ještě více rozléhaly.



Nakonec ale snaha opozice nebyla korunována úspěchem. Tajnou volbu sice prosadila, starostku se jí ale odvolat nepodařilo – proti bylo osm ze čtrnácti zastupitelů. Na druhou stranu si ale prosadila dva lidi do rady: Jiřího Večeře (SNK ED) a Radoslava Borovičku.

Vítězoslavně však vedení města nepůsobilo. V sále byla i po ustání snahy o vyslovení nedůvěry atmosféra hustoty betonu.

"Děkuji všem, co mi dali důvěru. Myslím si, že jsem práci starostky věnovala hodně osobního života i nervů. Kandidovat příští rok na uvolněnou funkci už nehodlám," prozradila pak Ivana Dvořáková, která je v zastupitelstvu přes dvacet let.

"Běžte si to ale vyzkoušet, není to o sezení na zadku. Třeba pak na řadu věcí změníte názor," vyřkla na adresu opozice.

Její představitelé byli po zasedání spokojení: dosáhli svého. "Chtěli jsme obměnit radu, která nepracuje správně. Navíc jsme dlouhodobě usilovali o radní z opozičních řad. Obojí se povedlo," uvedl Jiří Zatloukal. Proti nařčení, že mohla opozice vyvolat předčasné volby se ohradil.

"Nic takového jsme neměli v plánu. Pouze jsme žádali transparentnější jednání radních," sdělil.