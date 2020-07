Odříznutí od světa skončilo. Krkolomná objížďka trápící řidiče mířící směrem na Čechy pod Kosířem více než půl roku, je minulostí. Od pondělního dopoledne byl konečně dokončen silniční průtah Stařechovicemi. Rekonstrukce přišla na téměř třicet čtyři milionů korun a trvala o téměř tři měsíce déle.

Slavnostní otevření silničního průtahu Stařechovicemi. 13.7. 2020 | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil

Stařechovičtí si oddechli. Stavební činnost a dopravní omezení v obci je soužily roky. "Komunikace byla po výstavbě kanalizace v havarijním stavu. Musím poděkovat občanům, že to vydrželi a byli vstřícní," komentovala Pavla Menšíková, starostka Stařechovic, která dodala: "Samozřejmě, že nějaká nespokojenost byla. Nikdy nevíte, co se najde, když se kopne do země."