Historie Stínavy sahá až do 13. století. V novodobější historii patřila obec pod Ptení. Přelomovým datem byl rok 1995, kdy se Stínava osamostatnila. Prvním a doposud posledním starostou se stal Pavel Bokůvka.

Turisticky zajímavým objektem je místní kostel Povýšení svatého kříže ze 13. století. Jedná se o nejstarší stavbu na Prostějovsku.

Unikátní tůně

„Dlouhá léta mi bylo líto, že Stínava nemá žádnou vodní plochu, proto jsem snil o tom, že se to jednoho dne změní. Povedlo se to sice díky novým tůním až teprve v posledních letech, o to mě však konečný výsledek více těší. Splnil se mi jeden velký sen,“ říká starosta.

Stínavské tůně a starosta obce Pavel Bokůvka

Proslavila je Traktoriáda

"Sjížděli se na ni soutěžící z celé republiky. Dívat se chodila spousta lidí. Akce už ale přerostla naše možnosti. Neměli jsme kapacitu na to, abychom zajistili bezpečnost závodníků i diváků. Uspořádali jsme třináct ročníků a skončili jsme," informuje Bokůvka.

Traktoriáda ve Stínavě - 13. ročník - 13. července 2019

Místo strojů hudba

"Založili jsme tradici Country festivalu. Letos už bychom měli mít třetí ročník. Poprvé vystoupilo sedm kapel, loni osm a letos se uvidí… My ale festival připravujeme, uvidíme jaká bude situace," dodává starosta a uzavírá: "Je to mnohem lepší než Traktoriáda. Při country si sednu s kloboukem na hlavě, popíjím pivo a celý den poslouchám hudbu. Nemusím se bát, že se někomu něco stane a na stará kolena mě zavřou…"