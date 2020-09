Žáci, junioři a senioři. Soutěžící byli rozděleni do tří věkových kategorií a našli se mezi nimi profesionální květinářky, i úplné amatérky.

"Máme tu vítěze regionálních kol z celé Moravy. Máme radost, že přijeli navzdory současné situaci téměř všichni přihlášení," komentovala Vlasta Ambrožová, místopředsedkyně pořádajícího Českého zahrádkářského svazu.

Miska a kytice

"Soutěžící mají dva úkoly. Vytvořit vypichovanou misku a kulatou kytici. Oboje by mělo být určeno jako dárek pro oslavence," vysvětluje Vlasta Ambrožová a říká: "Rozhodující je estetické hledisko. Hodnotí se ale i správné technické provedení."

Do Prostějova dorazila i vítězka z Olomouce.

"Floristice se věnuji chvilku. Když je potřeba, tak někomu uvážu kytici k narozeninám nebo svátku. Postoupila jsem z olomouckého okresního kola, tady se váže ale z úplně jiných květin," sdělila Jana Zgažarová z Majetína a se smíchem pokračovala: "Tu svou dnešní práci bych asi dala sama sobě."

Zemské kolo se konalo v Prostějově již posedmé, první ročník byl v Kroměříž a druhý v Olomouci, všechny další už hostil Prostějov.

"Já jsem tu nebyla dvacet let. Jsem mile překvapená, jak je to tu krásné. Samé květiny a zeleň. Přijedu i s rodinou, abych jim to ukázala," uzavírá Jana Zgažarová.

Zemské kolo Floristiky podpořili Olomoucký kraj a Statutární město Prostějov.