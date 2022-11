"Všem žákům naší školy, jejich rodičům a dalším, kteří se podíleli na přípravě a zdobení dýní, patří obrovské poděkování. Tak velkou účast jsme opravdu nečekali. Velmi si vážíme, že se do této akce zapojili, protože víme, kolik času, práce a nápadů to celé stálo. Bez vás by se tato jedinečná dýňová galerie nepovedla," vyjádřila poděkování jedna z organizátorek akce Jana Jílková.

Vítězem se stali úplně všichni, kteří se zapojili.

"V každé z dýní byl vidět nezaměnitelný rukopis jejího autora a taky radost, se kterou ji vyráběl. Odevzdané a spočítané hlasy rozhdoly o trojici vítězných dýní, které si vybrali kolemjdoucí. Dalších šest dýní ocenila speciální porota, která hodnotila originalitu, technickou náročnost a také celkový dojem," doplnila Jílková, která organizačně celou akci zajistila společně s vychovatelkami Anetou Chludovou, Lucií Zatloukalovou a Renatou Dostálovou, ve spolupráci s učiteli 1. stupně ŠD - ZŠ Jana Železného.

Všichni ocenění obdrží v příštím týdnu diplom a odměnu.

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ:

Hlasy veřejnosti:

1. místo – dýně č. 32 – „KOSTLIVEC“ - Jakub Z. – 2.D

2. místo – dýně č. 105 – „MECHOVÝ DOMEČEK“ - Denisa V. – 2.C

3. místo – dýně č. 11 – „KRASAVICE“ - Matěj G. a Jonáš E. – 4.B

Hodnocení speciální poroty:

1. místo - dýně č. 99 – „MERY“ - Zuzana H. - 3.B

2. místo - dýně č. 42 – „KRVAVÝ ODSTÍN“ – Mikuláš B. – 2.C

3. místo - dýně č. 27 – „TÝM VALČA A LOLČA“ – Lola K. a Valča P. - 1.C a 3.D

4. místo - dýně č. 48 – „PODZIMNÍČEK“ – Ondřej K. – 2.D

5. místo - dýně č. 107 – „BICÁK“ – Tobias U. – 3.B

6. místo - dýně č. 26 – „KOČIČKA“ – Petr A. – 1.B