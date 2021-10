U řidičů byly provedeny dechové zkoušky na alkohol s negativním výsledkem. S řidičkou ve vozidle Škoda cestovaly dvě spolujezdkyně a účastnice nehody byly převezeny k preventivnímu vyšetření do nemocnice v Prostějově. Žádné zranění se nepotvrdilo. Škoda na havarovaných vozidlech vyšplhala na tři sta tisíc korun. Policisté řidičce udělili na místě pokutu v příkazním řízení.

"Řidička jela s vozidlem Škoda Karoq po vedlejší komunikaci ve směru od obce Vranovice – Kelčice na obec Bedihošť. Na čtyřramenné křižovatce nerespektovala dopravní značení „Stůj, dej přednost v jízdě“ a vjela do křižovatky. Z pravé strany přehlédla jedoucí vozidlo VW Passat jedoucí po hlavní komunikaci od obce Výšovice na Prostějov a došlo ke střetu vozidel," popsal nehodu policejní mluvčí Libor Hejtman.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.