"Vedení města opakuje, že nikdy nechtělo zastavět ani jediný metr biokoridoru a cílem jeho postupu bylo rozšíření zeleně v celé této oblasti. Zástupci všech koaličních stran konstatovali, že se změna územního plánu stala terčem dezinformací, které znejistěly veřejnost a vyvolaly u části občanů dojem, že je okolí Hloučely v ohrožení. Koaliční strany se proto rozhodly zabránit pokračující účelové politické kampani a materiál z jednání navrhují stáhnout," zní přesná citace memoranda, které se objevilo na městském webu v pondělí odpoledne a podepsáni jsou pod ním primátor František Jura, 1. náměstek Jiří Pospíšil a náměstkyně Milada Sokolová s Alenou Raškovou.

Opozice považuje zprávu za uznání jejich námitek.

"Vedení města v tom prohlášení mimoděk přiznalo, že to je díky našemu občanskému a opozičnímu tlaku, díky petici, díky námitkám, které jsme předkládali. Je to dobrá zpráva, občanská angažovanost měla smysl. Děkuji moc spolkům, které na tom odvedly kus práce, zejména architekti ze spolku Prostor Prostějov," komentuje situaci poslankyně Parlamentu ČR Hana Naiclerová, která od začátku celý návrh veřejně kritizovala a dodává: "Naše práce tím ale nekončí. Je třeba vývoj v lokalitě dál sledovat a je třeba dosáhnout toho, aby se návrh změny územního plánu změnil od základů. Zejména je nutné, aby ze změny územního plánu zmizela nová definice ploch smíšených obytných, která by v celé obytné části města umožnila takzvanou nerušivou výrobu."

Nejdiskutovanější částí plánované páté změny územního plánu je umožnění bytové zástavby na poli mezi biokoridorem Hloučela a sídlištěm spočívající ve změně parcely z plochy zeleně na stavební parcely. Proti návrhu se vzedmula vlna občanské nevole. V poslední den roku se dokonce konal v biokoridoru protestní pochod.

Mimořádné zastupitelstvo se koná v úterý 26. dubna od 10 hodin v přednáškovém sále prostějovské radnice.