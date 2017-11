Náves ve Vícově čekají velké změny. Přibudou i chodníčky, keře či vrbové iglú

V těchto dnech probíhá úprava veřejného prostranství ve Vícově. Vedení obce se rozhodlo tuto část upravit, aby vylepšilo vzhled daného pozemku.

Nyní se obyvatelé vesnice mohou těšit na parkovou výsadbu, nové chodníčky nebo vrbové iglú. Z centra Vícova začaly také pomalu mizet několik metrů vysoké hromady hlíny a materiálu.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání odsouhlasilo obnovení veřejné zeleně v centru obce. Na tento projekt získali dotaci ve výši 138 000 korun z Olomouckého kraje. Poté bylo osloveno sedm firem a doručeno celkem šest nabídek. Pro úpravu návsi byla na základě hodnotícího kritéria, nejnižší cenové nabídky, vybrána firma pana Luňáčka z Vícova.



„Revitalizace na takzvaném rybníčku v letošním roce byla započata zhotovením mlatového pochůzího chodníku, následovat bude výsadba stromů, keřů, rostlin a vysetí trávníků. To by mělo proběhnout v příštím týdnu. Záleží ale na počasí,“ uvedl začátekm listopadu místostarosta obce František Kocourek s tím, že aktuálně jsou prováděny terénní úpravy.



Práce by tak měly být hotové během listopadu.

„Zajímavým prvkem, který plánujeme, je vrbové iglú. To je prvoplánově určeno pro děti i z místní mateřské školy, které jej budou mít možnost navštívit během kratší procházky,“ prozradil místostarosta.

Lidé: Těšíme se na výsledek

Změny chválí i místní.

„Sice už zde trvale nebydlím, ale vždy když přijedu, jsem mile překvapena. Zatím to vypadá velmi dobře. Těším se na výsledek,“ prozradila například Lucie Pavlů, která má babičku hned naproti přes silnici. „Už to bylo potřeba a jsem ráda, že se s tím konečně něco děje. Věřím, že to bude perfektní,“ dodala maminka, která zrovna vedla svoji dcerku do školky.



Letoškem práce ještě nekončí. V roce 2018 by obec ve spodní části návsi ráda vybudovala místo pro odpočinek cyklistů, kde by se nacházela orientační mapa, cedule o zajímavých místech nebo stojan na kola.



„Pozemek nad bývalou školou by měl do budoucna sloužit částečně jako parkoviště a částečně by měl být osázen zelení. Plánujeme další investice a to například – opravu průtahu silnice obcí směr Protivanov , zvažuje se zde přemístění zastávek autobusů, zpracován je i projekt výstavby nové hasičské zbrojnice,“ dodal na závěr František Kocourek.