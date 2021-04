Současně se zahájením nástřiků, se začala bouřit opozice a rodiče dostali strach o zdraví svých dětí.

"Pořád trvám na tom, že se vinou některých veřejně činných lidí šíří napříč veřejností poplašné zprávy. Z mého pohledu je téměř neuvěřitelné, že ústavní činitel a člen zastupitelstva, stále dokola, v médiích nebo na veřejnosti opakují stále stejné věci. Ovlivňují vedení města, v některých případech i mě samotného. Tvrdí, že chceme otrávit naše děti! Já jsem z toho pořád v šoku," kroutí hlavou primátor František Jura.

"Navíc bez toho, aby doložili relevantní důkazy, že tomu tak je. Město by nikdy nepřipustilo aplikaci látky, která by nebyla v minulosti opakovaně prověřena. Nicméně rodiče prostějovských dětí se stali obětí dezinformací, proti kterým je velmi těžké bojovat," dodává Jura.

Firma hysterii nechápe

Vedení Vederia Solutions, která přípravek aplikovala rozpoutanou hysterii nechápe.

"Máme k dispozici produkt, který se ve světě aplikuje třicet let. Během té doby prošel testováním v nespočtu laboratoří a za celou tu dobu jsme nenašli jediné negativum toho produktu," říká Petr Smékal, jednatel společnosti Vederia Solutions a pokračuje: "Vnímáme to jako konkurenční boj. Některé společnosti používají nástřiky a nátěry, které obsahují oxid titaničitý, což je látka, která tolik vadí. V některých svých produktech mají podíl oxidu titaničitého až devadesát devět procent. Náš produkt obsahuje 0,5 procenta oxidu titaničitého."

VIDEO Z TISKOVKY - VYJÁDŘENÍ RADNICE A FIRMY

Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Znalec: Přípravek rakovinu nevyvolává

Možnost ohrožení vylučuje i posudek soudního znalce. Podle Vladimíra Procházky, znalce v oboru chemie se specializací na průmyslovou toxikologii nemůže přípravek vyvolávat rakovinu.

„Směs Smartcoat nemůže být v žádném případě hodnocena jako karcinogenní,“ vysvětluje v třístránkovém posudku jeho autor Vladimír Procházka.

Soudní znalec obdržel od společnosti Vederia Solutions desítky různých dokumentů a na jejich základě vytvořil posudek.

"Posudek hovoří jasně o třech věcech. První je fakt, že produkt může být používaný v interiérech, na různé předměty včetně hraček. Dále, že je produkt funkční i v prostorech, kam nezasahuje UV záření. Třetí a asi nejzásadnější závěr posudku je, že směs Smartcoat nemůže být v žádném případě hodnocena jako karcinogenní," komentuje jednatel Smékal a jedním dechem dodává: "Ti lidé, kteří napadali a zpochybňovali zdravotní nezávadnost přípravku, by měli zvážit své další kroky a postupy. Do dnešního dne jsem od žádného z těchto lidí neobdržel žádný dokument, který by mluvil o tom, že látku, kterou používáme, používat nemáme z důvodu, že by měl vliv na lidské zdraví."

Proč se lidi nečertí v Ostravě?

Jedná se o předvolební boj a velké peníze? Nejvíce hlasitými odpůrci nástřiků jsou senátorka Jitka Chalánková a opoziční zastupitel Aleš Matyášek.

"Je zajímavé, že někteří propagátoři nástřiků zpochybňují pouze společnost, která aplikovala nástřiky v Prostějově. V těch, ve kterých působí například jako jednatelé všechno jde a všechno je perfektní. To je k zamyšlení," kroutí hlavou náměstek primátora Jan Krchňavý a doplňuje: "Stejná látka mohla být používaná v Ostravě, ale v Prostějově ne. Ptám se, jestli jde jen o regionální zájem a proč není stejný poprask v Ostravě nebo v Havířově, případně na Ministerstvu vnitra. Tam snad asi nejsou lidi nebo děti. Mám silný pocit, že to není o zdraví našich dětí, ale úplně o něčem jiném."

VYJÁDŘENÍ POLITIKŮ, KTEŘÍ STOJÍ PROTI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU, PŘENESEME V POKRAČOVÁNÍ KAUZY V PŘÍŠTÍCH DNECH.

Jak se kauza dále vyvine?

V kauze může dojít i na soudní spory.

"Řešíme a zvažujeme další kroky jak postupovat dále. Myslím, že bychom se měli všichni bránit. Myslím tím vedení města a společnost provádějící nástřiky. Probíhá tu politický a konkurenční boj, ve kterém vůbec o zdraví dětí nejde," má jasno primátor Jura s tím, že současná kauza už je podle něj za hranou.

"V momentu, kdy vypukla tahle pseudokauza, nás kontaktovaly subjekty, se kterými jsme v minulosti spolupracovali a chtěli od nás vysvětlení. Musím říci, že devadesát procent z nich nám projevilo důvěru. Aktuálně vše řešíme s naší advokátní kanceláří. Škody, které nám byly způsobeny nejsou malé," říká jednatel Smékal a uzavírá: "Ozvala se nám například některá města, se kterými jsme komunikovali o případné spolupráci. Z dohod odstoupila, protože nechtěla absolvovat podobné divadlo jako tady v Prostějově."