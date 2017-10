Následky vichru na Prostějovsku: vojenské lesy hlásí popadaných 12 000 kubíků

Ničivý vítr neminul ani město Prostějov a jeho okolí.

Zasaženy byly mimo jiné i Lesy města Prostějova. „Těžko se dá mluvit o škodách, nějaké polomy sice jsou, ale rozhodně se nejedná o vysoké finanční částky,“ uvedl Tomáš Vrba.

„Na našem majetku o zákazu vstupu neuvažujeme. Je to na vlastní nebezpečí každého. Snad mají lidé rozum a zváží, zda je dobré do lesa chodit,“ dodal.

Z vojenských lesů hlásí škody mnohem větší, zákaz vstupu ale také nevydali.

„V tuto chvíli víme, že je škoda kolem 12 000 kubíků. Nejhorší to pak bylo u Myslejovic. Nejedná se ale o velké plochy, spíš jsou polomy roztroušené po celém území našich lesů,“ uvedl Jaroslav Melichar, ředitel divize VLS Plumlov.

Zavřené parky

Vítr se nevyhnul ani centru města. Prostějovské Kolářovy i Smetanovy sady byly po vichřici uzavřené.

„Parky musela městská policie z důvodu odstranění škod po nedělní vichřici uzavřít, nyní jsou už průchozí, ale lidé by i tak měli dbát na opatrnost.,“ uvedla Anna Kajlíková, referentka mediální komunikace města Prostějova.



Oblíbený zámecký park v Čechách pod Kosířem naštěstí přežil nedělní počasí bez větších škod.

„Sice jsme včera areál uzavřeli, ale to hlavně kvůli bezpečnosti. Vyvrátil se nám jeden dub a pak jen nějaké drobnější větve. Díky tomu, že už opadalo listí, byly stromy lépe chráněné. Jinak by to mohlo dopadnout mnohem hůř,“ uvedl zástupce kastelána Jaromír Král.



Doprava ve městě nebyla oslabená a jezdilo se bez problémů.

„V neděli jezdilo málo spojů a řešili jsme akorát problém mezi Protivanovem a obcí Okluky. V pondělí už bylo vše bez problémů“ uvedli například z prostějovského FTL.