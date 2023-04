Lukáše to do školy táhlo už od dětství

„Jako malý jsem si hrával na školu. Dělal jsem fiktivní testy a rozdával úkoly rodině a kamarádům. Ty jsem bodoval a vytvářel i domácí vysvědčení,“ vzpomíná.

Škola ho vždy bavila

Ať se jednalo o základní školu, gymnázium nebo školy vysoké. Věří, že s tím souvisely i jeho dobré známky. „Kdyby se žáci těšili více do školy, určitě by mohli mít lepší známky,“ myslí si.

V úterý 28. března 2023, byl Lukáš Matoušek z Gymnázia Jiřího Wolkera vyhlášen učitelem roku Olomouckého kraje. Na snímku se svou třídou. Foto: archiv Lukáše MatouškaZdroj: Deník/VLP Externista

Jeho pozitivní vztah ke škole vychází z jeho výchovy. Sám vyrostl v učitelské rodině. „Mám k tomu genetické dispozice,“ usmívá se. Přesto jeho cesta k roli učitele nebyla přímočará: „Váhal jsem mezi desítkou oborů a nakonec jsem zvolil mezinárodní obchod. Možností je mnoho a člověk musí volit jestli se rozhodnout racionálně nebo srdcem.“

Marketing ho nechytil

Rozhodl se racionálně a po studiu si zvolil kariéru v marketingovém týmu firmy Continental. Nebylo to však ono. „Vždy jsem si říkal jestli kvůli tomuto momentu jsem dřel a začalo se to nabalovat. Měl jsem pocit, že mi život probíhá mezi prsty. Když jsem měl možnost volby zda zůstat, rozhodl jsem se srdcem,“ zdůvodnil své rozhodnutí začít znovu.

Vyšlo gymnázium

Rozeslal životopisy a vyšlo to právě na gymnáziu v Prostějově. „Bylo to nejlepší rozhodnutí v mém životě,“ rozzářil se. Kromě vysoké pedagogické školy neměl Lukáš zkušenosti a šel do toho naslepo. Jeho rozhodnutí srdcem se však vyplatilo. „Jsem opravdu hrdý na to, co dělám. Každý den ráno si hrdě a s úsměvem sáhnu na kliku. Je to pro mě hobby, za které mám plat,“ dodal s úsměvem.

Jedním z jednadvaceti oceněných pedagogů byl i Lukáš Matoušek (druhý zleva) z prostějovského Gymnázia Jiřího Wolkera. Stal se učitelem roku Olomouckého kraje. Foto: Olomoucký krajZdroj: Deník/VLP Externista

V úterý si ke svému osobnímu úspěchu přidal i úspěch v soutěži učitele roku za rok 2023. Přestože se Lukáš stal učitelem roku v Olomouckém kraji, nic se podle něj nemění. „Vážím si toho, ale necítím se výjimečně. Nic není hotovo, jedeme dál,“ okomentoval úspěch v soutěži.

Váží si studentů

Klíčové okamžiky Lukáš nehledá v oceněních. „Na žádný vrcholný okamžik nečekám. Snažím se být vděčný za to, co mám a užívám si každý okamžik se studenty,“ připomíná své studenty, kteří z něj podle jeho slov udělali pedagoga, kterým je.

Učitelství je poslání

„Chtěl bych poděkovat rodině, všem podporovatelům a pedagogům, protože vím, že to není vždy jednoduché. Je to však skvělé poslání, které má smysl. Chci aby všem vydrželo odhodlání i v časech nepříjemných. Aby neztratili optimismus a ze sebe dostali to nejlepší,“ dodává Lukáš a závěr.

Z regionu bylo vybráno kvarteto

Dalšími oceněnými pedagogy z Prostějovska byli Jitka Kaprálová Šeluďková ze Základní umělecké školy Konice, David Mach a Petra Pajtlová, oba z Obchodní akademie Prostějov.

Jan Bílek