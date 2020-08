„Naše obec získala v roce 2006 za skvělou práci se spolky ocenění Modrá stuha. Přivítání hodnotící komise bylo tenkrát v režii naší Divadelní společnosti Větřák, která nás představila jako Turky. Tak, jak nás znají občané mnoha okolních obcí,“ zavzpomínal pivínský starosta Kamil Štětař a dodal: „Bylo to tehdy krásné a obec to výborně spojilo.“

Pivín stále buduje, opravuje a rozvíjí svoje vize.

"Za těch čtrnáct let se toho u nás změnilo hodně. Máme nové komunikace, celou zástavbovou zónu, máme krásnou odbornou učebnu ve škole, vysadili jsme přes tři stovky stromů, opravený kulturák včetně obecního domu. Je toho opravdu hodně, čím bychom se mohli prezentovat," komentuje Kamil Štětař.

"Spolupráce s našimi spolky je pořád výborná. Máme i jasnou představu kam směrovat aktivity v rámci životního prostředí, pravidelně pokračujeme ve výsadbě ovocných alejí,“ odpověděl starosta obce na dotaz, co bylo impulzem k přihlášení do letošního ročníku soutěže. „Mohli bychom zabodovat v každé oblasti,“ doplnil odhodlaně Kamil Štětař.

V roce 2021 Pivín čeká oslava 700 let od první písemné zmínky o obci. „Příští rok se určitě přihlásíme,“ plánuje Štětař do budoucna.

Krásný dárek?

„Už při letošním vyplňování přihlášky mi přišlo na mysl, že by bylo hezké, získat ocenění spíš příští rok. Ke kulatému výročí Pivína plánujeme uspořádat v září 2021 sjezd rodáků. Byl by to krásný novinový titulek „Obec Pivín ke svým 700 narozeninám získala titul Vesnice roku Olomouckého kraje,“ zasnil se starosta Kamil Štětař a dodal: “ Věříme si, že na to máme.“

Soutěž Vesnice roku už si čtvrt století klade za cíl povzbuzovat obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, ukazovat rozmanitost a pestrost realizovaných projektů obnovy vesnic a zdůrazňuje význam venkova. Hlavními vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR.